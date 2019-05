Atriz Nanda Costa pede Lan Lahn em casamento e comemora decisão do STF de criminalizar LGBTfobia

Juntas há cinco anos, a atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh ostentam agora um anel de compromisso na mão esquerda. As artistas decidiram se casar, na semana passada, como ato político diante da decisão da maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) a favor da criminalização da LGBTfobia.

"Perdi as contas de quantas vezes pedi a Lan em casamento. Mas ontem aproveitei que era dia de festa, dia que ela completou 51 anos de idade e que o STF criminalizou a homofobia. Achei uma boa ideia coroar com essa joia rara que a Ana Paula fez especialmente pra gente. Dia 23 de maio, de fato, será um dia especial nas nossas vidas pra sempre", disse a atriz em suas redes sociais.

Lan Lanh passou a usar o anel no dedo médio, ao invés do anelar, como se usa tradicionalmente, e justificou a mudança. "Por enquanto so cabe neste dedo, porque tirei a medida depois de um show e o diâmetro varia com os calos". Nanda completou a mensagem com bom humor. "A Lan tá usando a aliança entre o 'fura bolo' e o 'anelar', pq eu medi o dedo dela depois de um show, e quem conhece mão de percussionista sabe que conforme o batuque o dedo vira um baiacu".