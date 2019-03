Atriz do clipe 'Jenifer', Mariana Xavier brilha nos trios do Carnaval de Salvador

Na manhã deste domingo (3), o bloco infantil de Carla Perez agitou o Carnaval de Salvador. Em cima do trio, dançava junto à cantora a atriz Mariana Xavier, que aparece no clipe da música "Jenifer", de Gabriel Diniz.

Logo no início do bloco, Carla Perez fez um discurso sobre padrões de beleza e representatividade, coroando em seguida Xavier como rainha do Bloco Algodão Doce.

"Vou chamar a nossa rainha. Ela se ama do jeito que é. Isso me faz ser realizada como mulher. Nós temos que nos amar do jeito que nós somos", comentou a cantora.

Mariana Xavier recebeu a faixa de rainha, uma coroa e um bastão de algodão doce. Em seguida, Perez cantou "Jenifer" em cima do trio.