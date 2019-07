Atriz de 'Salve Jorge' morre aos 37 anos após quadro de depressão

Patrícia Araújo morreu neste sábado (6), aos 37 anos de idade. A atriz transexual era conhecida por atuar na novela "Salve Jorge" (2012) da Globo, e por participar do filme "O Vendedor de Sonhos". Segundo o jornal Extra, a carioca estava internada há dez dias em um hospital no Rio de Janeiro, e sofria de um quadro de depressão.

Araújo já foi destaque do Fashion Rio em 2009 e foi eleita musa do camarote da Marquês de Sapucaí. Em "Salve Jorge", ela interpretava uma das vítimas do tráfico de mulheres na Turquia.

Através das redes sociais, Gloria Perez, autora da novela, comentou a morte: "Que triste! Tão bonita, tão jovem", escreveu em um tuíte.

O estilista Beto Neves, que já trabalhou com a atriz, escreveu no Facebook: "Faleceu sábado minha amiga querida. Trajetória nem tão curta pra quem foi expulsa de casa aos 11 anos. Em 2009 foi eleita como a mulher mais bonita do camarote da Grande Rio no Carnaval Carioca. No mesmo ano que brilhou no meu desfile no Fashion Rio. No fundo uma menina, porém a depressão foi mais forte. Não resistiu!".

A doença

Segundo o Ministério da Saúde, a depressão pode causar além de tristeza profunda e sensação de infelicidade crônica, "baixas no sistema de imunidade e maiores episódios de problemas inflamatórios e infecciosos". Em casos mais graves "pode desencadear, também, doenças cardiodasculares, como enfarto, AVC e hipertensão".