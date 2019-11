Atriz de Harry Potter se casa com filho do fundador da Playboy

A atriz Scarlett Byrne, conhecida pelo seu papel como Pansy Parkinson na saga "Harry Potter", se casou com Cooper Hefner, filho do fundador da Playboy, Hugh Hefner (1926-2017).

Scarlett até já exibe o sobrenome Hefner em sua conta no Instagram. Na rede social, ela publicou uma foto ao lado do marido e contou que eles se casaram no civil e que planejam uma festa nos próximos meses para celebrar com os amigos e familiares. "Eu te amo Cooper. Tenho orgulho de estar ao seu lado, como sua parceira, sua amiga e sua esposa. Mal posso esperar para continuar construindo uma vida juntos. Meu coração está tão cheio e sou muito grato por nosso amor", escreveu ela.

Cooper Hefner também compartilhou o casamento em seu Instagram. "Brindaremos uma vida cheia de amor, felicidade, aventura e grande propósito, sra. Hefner. Eu te amo muito e estou ansioso para planejar nossas celebrações de casamento nos próximos meses. Eu te amo, Scarlett", disse.

Scarlett participou dos filmes "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" (2009), "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1" (2010) e "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2" (2011). Eles estavam noivos desde 2015.