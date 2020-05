Atriz cearense lembra momento constrangedor em bastidores de novela e manda recado para ator

Atriz e modelo cearense, Dani Gondim viveu a vilã Patrícia na novela Bom Sucesso. Por meio de seu Instagram Stories, ela relembrou um momento constragedor que viveu durante as gravações.

A atriz explicou que a diretora do folhetim pediu para que ela tirasse o roupão para passar uma cena, e um colega de trabalho fez um comentário constrangedor "de forma pejorativa e sexual".

“Eu estava fazendo um trabalho há um tempo atrás, e eu estava com um figurino... com um roupão por cima. E aí a diretora pediu para a gente passar a cena e pediu para eu tirar o roupão para a gente gravar... ‘Você pode tirar o roupão, por favor, para a gente fazer a cena’”, relata.

“Uma das pessoas que estava trabalhando comigo, nos bastidores, deu uma ‘tira, é... tira o roupão’, de forma pejorativa e sexual. Algumas pessoas riram e seguimos a cena. Hoje eu vi que essa pessoa acabou de ser pai... que loucura, acabou de ser pai de uma menina”, continuou ela.

“Eu não quero entrar no mérito do ‘não faça com as pessoas o que você não quer que façam com você’, mas espero que as pessoas que cruzem o caminho profissional da sua filha sejam homens melhores do que você”, finalizou.

A atriz não citou diretamente o nome da pessoa com a qual ela viveu tal situação. Porém, o ator Marcelo Mello Jr trabalhou na novela na pele do garçom Yuri e anunciou o nascimento da filha, Maya, na última quarta-feira (29/04).