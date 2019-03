A programação especial de Carnaval do Ciclo Carnavalesco 2019 começa hoje. A folia, gratuita e aberta ao público, se espalha por sete polos oficiais e tem início no Aterro da Praia de Iracema, com as atrações: GhettoRoots, Jord Guedes, Bloco Geração Coca-Cola e, encerrando a noite, o Bloco das Travestidas.

De sábado (02/03) até terça (05/03), a folia se estende ainda por outros seis polos oficiais: Avenida Domingos Olímpio, Benfica, Mercado da Aerolândia, Mercado dos Pinhões, Mocinha e Passeio Público.

Cantora Jord Guedes Thiago Gadelha

O Ciclo Carnavalesco 2019 traz o tema “Liberdade que faz Brilhar Nossa Alegria” e homenageia Tia Simoa, figura histórica na luta pela liberdade do povo negro cearense, e Arnaud Silvério, fomentador cultural e um dos fundadores da Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Estado do Ceará (Acecce). Uma realização da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), com patrocínio oficial da marca Skol.

Sobre as atrações

O Bloco das Travestidas, proveniente do Coletivo As Travestidas, é formado por Gisele Almodóvar (Silvero Pereira), Mulher Barbada (Rodrigo Ferrera), Deydianne Piaf (Denis Lacerda), Patrícia Dawson, Karolaynne Carton (Italo Lopes), Yasmin Shirran (Diego Salvador) e Fabinho Vieira. Com repertório que esbanja alegria momina com Axé, Frevo, Forró, Funk e Pop, coloca em pauta questões como preconceito, discriminação e representatividade em época de folia.

O Bloco Geração Coca-Cola traz cinco nomes de peso do rock e do pop cearense com a proposta de visitar a época de ouro do rock nacional em ritmo de carnaval. O grupo é formado por Gabriel Aragão (Selvagens à Procura de Lei), Paulo Sérgio Porto (Zero85), Victor Calíope (Projeto Rivera), Luh Livia (Mafalda Morfina), Camila Marieta e tem direção musical de Claudio Mendes.

Grupo GhettoRoots Tiago Gondim

Jord Guedes é cantora e compositora, caririense da cidade de Crato, radicada em Fortaleza desde a década de 1990, que iniciou a carreira em 2005. Seu primeiro disco, “Traços”, foi também lançado em Portugal.

GhettoRoots é um grupo iniciado em 2007 na favela do dendê, em Fortaleza. Mistura a cultura reggae com a linguagem urbana da cultura hip-hop. É formado por Carolina Rebouças, Gabriela Savir, Roni Flow e Rodrigo Revolução.