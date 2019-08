Atores de Game of Thrones estão entre os dubladores da série 'O Cristal Encantado'

Nova série da Netflix, O Cristal Encantado: A Era da Resistência estreou hoje (30), com uma reunião de atores de Game of Thrones no elenco de dublagem. Os escolhidos são Nathalie Emmanuel (Missandei) que vive Deet, Lena Headey (Cersei) que interpreta Maudra, Nathalie Dormer (Margeary) a personagem Onica e Ralph Ineson (Dagmer), o Caçador.

A trama envolve os Gelflings Rian, Brea e Deet, seres fantásticos do universo do clássico filme original, lançado na década de 1980. A aventura acontece quando eles precisam salvar o mundo de Thra e o Cristal da Verdade de uma doença causada pelos vilões Skeksis.

Ao todo, a animação conta com 10 episódios e narra um período anterior ao filme original.