Ator sul-coreano, de 27 anos, é encontrado morto em casa

O ator sul-coreano Cha In-ha foi encontrado morto em casa, conforme informações da agência Fantagio, responsável pela carreira do artista.

Em nota, publicada nesta terça-feira (3), a agência confirmou a morte do ator de 27 anos. "É realmente com dor no coração que divulgamos a triste notícia para todos que amavam e apoiavam o ator".

A causa da morte ainda não foi divulgada até o momento.

Ainda na segunda-feira (2), Cha In-ha publicou uma foto no Instagram com a legenda: "Todo mundo, cuidado", em tradução para o português.

O ator tinha pouco mais de dois anos de carreira, com participações nos dramas "The Banker" e "Miss Independent Jun Eun 2".