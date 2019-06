Ator Milton Gonçalves processa Paulo Betti por racismo

O ator Milton Gonçalves está processando o ator Paulo Betti de racismo, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo. O crime teria acontecido após um comentário feito em um grupo de WhatsApp. Acredita-se que a motivação seria por conta da disputa pela presidência do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro.

O conteúdo da mensagem enviada diz respeito às eleições realizadas no sindicato, onde Betti e Gonçalves disputam em chapas concorrentes. No texto enviado pelo aplicativo no dia 16 de abril, Paulo Betti escreveu: "A atual diretoria do sindicato está lá há muito tempo e tem uma forte representação negra com Jorge Coutinho e o grande Milton Gonçalves, além do querido Cosme, isso complica bastante a luta, pois pode confundir as coisas”.

Em processo, Milton afirma um caráter de “insinuações evidentemente maledicentes” nas mensagens. Após determinação do juiz Daniel Werneck Cotta, o ator Paulo Betti terá 15 dias para apresentar defesa. Em caso de condenação, a pena pode ser de um a três anos de prisão, além da multa.