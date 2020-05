Ator Logan Williams morreu de overdose de opioides, confirma mãe

A causa da morte do ator Logan Williams, conhecido pela série “The Flash” foi divulgada mais de um mês após o falecimento, confirmado no dia 2 de abril. De acordo com a mãe, Marlyse Williams, o jovem de 16 anos morreu de uma overdose de fentanyl, um opioide.

> Morre aos 16 anos Logan Williams, ator de 'The Flash'

Marlyse contou que Logan lutava contra a dependência do medicamento há cerca de três anos. "Fiz tudo o que era humanamente possível, tudo o que uma mãe podia fazer. Ele me disse: 'Mãe, vou ficar limpo, vou ser melhor. Quero começar uma nova vida’”, contou ao relatar uma série de dívidas para possibilitar o tratamento do filho.

Para ela, a morte não será em vão. “Ele vai ajudar muita gente que está nesta mesma jornada”, opinou em entrevista ao New York Post.

Morte precoce

Ainda segundo a mãe do artista, a morte precoce teve contornos ainda mais tristes por conta da pandemia de coronavírus em todo o mundo. Ela não pôde velar o corpo do jovem junto com a família por conta das restrições de contato utilizadas para frear o avanço da doença.

“Não consigo abraçar meus pais que perderam o único neto. É difícil”, pontuou.

Na carreira curta, Logan Williams ficou conhecido por interpretar o jovem Barry Allen na série “The Flash”, além de fazer participação em “Supernatural”. Ele completaria 17 anos no dia 9 de abril.