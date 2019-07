Ator Iran Malfitano vira motorista de aplicativo, afirma colunista

O ator Iran Malfitano estaria trabalhando como motorista de aplicativos no Rio de Janeiro. A informação foi dada pela coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Com trabalhos como 'Malhação' e 'Laços de Família' no currículo, o ator já está há cerca de dois anos longe das novelas.

Segundo a colunista, uma mulher teria se surpreendido ao pedir um carro. "Eu desci do carro quase tendo uma síncope, porque o meu crush de 'Malhação' estava dirigindo pra mim", afirmou à Fábia Oliveira.

Mesmo com o trabalho atual, Malfitano deve estrear em breve na série 'Juacas', veiculada pelo Disney Channel no país.