Ator Felipe Simas é diagnosticado com a Covid-19

Felipe Simas é outro nome do entretenimento a ser contaminado pela Covid-19. A informação foi dada pela mulher do ator, Mariana Uhlmann Simas. Ela anunciou via Instagram no sábado (11) e mandou mensagem de tranquilidade aos amigos e fãs da família.

O carioca interpretava o personagem Téo Santamarina, na novela "Salve-se Quem Puder". A produção que era exibida às 19h foi interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus. Simas segue atualmente nas telinhas com a reprise de "Totalmente Demais".

Mariana Uhlmann e Felipe Simas com os três filhos Reprodução/Instagram

O casal tem três filhos. Em fevereiro último nasceu o caçula da familia. "Gente, estão me perguntando como o Fê está, como está tudo. O Fê está bem. Ele deu positivo para o coronavírus, mas ele está bem. A gente está em casa. Na verdade, a minha sogra estava aqui em casa. Então, assim que o Felipe começou com os sintomas, ela foi para a casa dela com o Joaquim e com a Maria (filhos)", detalhou Mariana na rede social.

Quarentena

Mariana ainda explicou que desconhece como o marido pegou a doença. A família estava em isolamento social há algumas semanas. Simas saía de casa apenas para ir ao mercado ou para buscar outras compras. "A gente não faz ideia de onde ele pegou, mas agora não é o momento de pensar nisso. É o momento de se cuidar", defendeu.

Mariana aproveitou a mensagem para reforçar o alerta para todas as pessoas ficarem em casa e a importância do uso da máscara para quem vai comprar mantimentos.

"A gente não sabe como cada corpo reage. No primeiro dia, ele ficou muito mal, com muita dor de cabeça. Cuidem-se, cada um cuida da sua família e do seu próximo porque o cuidado é muito importante nesse momento."