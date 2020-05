Ator da saga 'Crepúsculo' é encontrado morto em Las Vegas

O ator Gregory Tyree Boyce, 30, que atuou no filme "Crepúsculo" (2008), e a namorada, Natalie Adepoju, 27, foram encontrados mortos na casa dele, em Las Vegas. As mortes ocorreram no dia 13 de maio, mas só foram divulgadas nesta segunda (18), segundo informou o site E!.

Um primo do ator desconfiou que algo não estava certo quando viu o carro de Boyce na garagem, sendo que ele deveria ter viajado para Los Angeles. "O primo foi checar e os encontrou", disse uma fonte ao E!. De acordo com o site, a polícia ainda não determinou a causa das mortes.

Boyce tinha se mudado para Las Vegas para ajudar a mãe, mas ia constantemente a Los Angeles trabalhar e ver a filha de 10 anos, de um relacionamento anterior. Adepoju também tinha um filho, fruto de outra relação.

Em dezembro, ao completar 30 anos, o ator falou sobre os erros do passado e sobre o futuro. "Em determinado ponto, eu não achava que ia chegar aos 30 anos. Ao longo dos anos, como todo mundo, cometi erros ao longo do caminho, mas hoje é um daqueles dias em que apenas reflito sobre os grandes [erros]. [...] Vamos fazer o resto desses anos os melhores", disse ele.

Em Crepúsculo, Gregory atuou com o personagem Tyler Crowley.