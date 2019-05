Ator cearense Silvero Pereira comenta repercussão em Cannes: "Meu glamour é minha história"

Um dia depois de aparecer de vestido no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, o ator Silvero Pereira usou as redes sociais para comentar a repercussão que o look causou na internet. Pelo Instagram, o cearense explicou por que decidiu aparecer montado no maior festival de cinema do mundo.

"Desde pequenininho usei, escondido, lençóis como vestido e toalhas como peruca hoje escolhi essa vitrine pra dizer do medo que sofria e da coragem que construí no meu corpo, na minha força interior", escreveu o cearense de Mombaça, município do Sertão Central do Estado.

Silvero Pereira, que integra o coletivo de teatro As Travestidas, apareceu no tapete vermelho do festival usando um vestido assinado pelo estilista Lindebergue Fernandes e joias da Soul Padma. "As joias e o vestido são de cearenses, pois onde eu puder estarei sempre divulgando meus conterrâneos amigos e que admiro", escreveu o ator.

O artista esteve no festival francês representando o filme "Bacurau", que concorre à Palma de Ouro. Silvero está no elenco do longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e é estrelado por Sônia Braga. A produção, que também tem a participação de Rodger Rogério, foi exibido oficilmente nesta quarta-feira (15) em Cannes.