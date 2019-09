Atlantis: confira as melhores fantasias do Aviões Fantasy

Trazendo a ilha mitológica de Atlantis como tema da edição de 2019, o Aviões Fantasy reuniu várias celebridades na noite deste sábado (28) na Arena Castelão, em Fortaleza.

A maior festa à fantasia do País foi comandada por Xand Avião, Anitta e Gusttavo Lima, e rendeu looks ousados ligados às criaturas do mar.

Confira destaques dentre os looks do show:

Reis do Mar

Os anfitriões da noite, Xand Avião e Isabele Temoteo, encarnaram os reis do mar na festa. Xand se inspirou em Netuno e Aquaman e Isabele usou um vestido rico em nervuras e camadas de tecido, a anfitriã da noite, Isabele Temoteo, feito pelo designer Lino Villaventura.

Sereia

A figura mitológica foi uma das fantasias mais reproduzidas nesta edição e a influencer Edith Gomes apostou em conchas e estrelas do mar para compor a produção.

Úrsula

O influencer David Brazil se fantasiou da vilã de A Pequena Sereia para a festa.

Marinheiro

Também dentre as fantasias mais reproduzidas, Nicole Pinheiro resolveu inovar o visual, com blusa customizada e short Balmain.

Bob Esponja

O desenho animado também foi referência de looks, inclusive de Anitta, que usou um body estampado. Já Dani Gondim, encarnou o personagem de maneira mais extravagante.

Aquaman

O ex-BBB Lucas Fernandes usou tatuagens temporárias para a produção da fantasia.

Linguado

A funkeira Valesca Popozuda se inspirou no melhor amigo de Ariel, em A Pequena Sereia.

Criaturas do mar

Não convencional, a ex-BBB Isabella Cecchi adaptou um look de polvo vermelho. Já Lorena Improta se inspirou em uma água-viva.