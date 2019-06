Até 12 de julho, o Oi Futuro recebe inscrições para o edital Hipermuseus

A partir de perguntas como "Qual o futuro dos museus na era digital" e "Qual o papel de um museu na sociedade do século 21", o Instituto Oi Futuro lança edital para o programa Hipermuseus. Até o próximo dia 12 de julho, a instituição recebe inscrições de profissionais e agentes culturais, a fim de investir na formação com foco na inovação digital de museus e centros culturais.

Além da formação, o programa Hipermuseus inclui a realização de um seminário internacional na Casa Firjan, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 20 de agosto e um laboratório de inovação, de 20 a 23 de agosto, no Lab Oi Futuro (RJ).

Para o processo formativo, o Oi Futuro conta com as inscrições abertas pelo site www.hipermuseus.com. A divulgação dos resultados acontece no próximo dia 8 de agosto e a primeira mentoria, para os 42 selecionados, acontecerá a partir do dia 13 do mesmo mês.

Segundo a assessoria do Oi Futuro, a ação se volta, prioritariamente, para "profissionais que atuam em museus, centros culturais, pessoas ativas em comunidades de cultura maker, tecnologia, especialistas em mídias sociais e cultura digital e interessados no setor cultural, social e de economia criativa".

Os selecionados participarão, até dezembro, de uma série de seis encontros. A sequência inclui o seminário na Casa Firjan (com a presença do Van Gogh Museum, de Amsterdam/Holanda, dentre outros equipamentos museológicos), e visa "prototipar" projetos e soluções online, que envolvam engajamento nas redes sociais e sustentabilidade econômica digital. O argentino Marcelo Iniarra, especializado em inovação, mobilização pública e captação de recursos, vai liderar o laboratório de inovação.

Estratégias

O Hipermuseus se afina às estratégias que têm sido aplicadas em grandes museus pelo mundo, a exemplo do MoMA (EUA), Van Gogh (Holanda) e o tradicional Louvre (França). Integrar os meios digitais à atuação dos museus, hoje, é questão fundamental para formar novos públicos e interagir com as comunidades.

Em maio passado, o Oi Futuro divulgou uma das primeiras ações nessa linha de inovação, ao apresentar a pesquisa "Museus: Narrativas para o futuro". Inédito no Brasil, o levantamento faz um raio-x sobre a percepção do público brasileiro frente aos museus. A iniciativa repensa os papeis do museu no País e o engajamento (ou a falta desse envolvimento) dos visitantes.

Os dados da pesquisa, realizada no segundo semestre em Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Belém (PA) e Recife (PE), estão disponíveis para download gratuito no site do Oi Futuro.