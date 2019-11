Associação de críticos elege os 20 filmes cearenses essenciais da década; Veja a lista

2019 será lembrado como um ano poderoso ao cinema realizado no Ceará. A premiação de filmes e profissionais cearenses da sétima arte em festivais pelo Brasil e terras estrangeiras evidencia o otimismo. Paradoxalmente, o setor audiovisual brasileiro testemunha um cenário de completo retrocesso. Censura, corte dos editais de fomento

e ataques aos trabalhadores do setor por parte do Governo Federal demarcam o momento preocupante. Como forma de construir reflexões, a Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) elaborou um recorte da produção cinematográfica cearense na última década.

Formada por jornalistas, críticos, pesquisadores e programadores de cinema, a entidade elegeu 20 títulos essenciais. São longa-metragens realizados entre 2010 e 2019, que tiveram estreia oficial nos cinemas brasileiros ou que foram exibidos pelo menos uma vez em Fortaleza durante esse período em mostras, festivais ou plataformas digitais.

Corpo Delito (2017), de Pedro Rocha Divulgação

"Essa lista representa o que construímos no período, assim como o que também nos falta. Como essa seleção expõe a produção de cinema no Estado de forma ampla, reflete imediatamente sobre as desigualdades em gênero, raça, classe e sexualidade em cargos de direção. De certa forma, é um gesto que expõe também qual cinema cearense nós desejamos ter nos próximos anos, que seja marcado pela pluralidade em suas propostas, resistente como ferramenta de afirmação e mais representativo pela perspectiva da identidade de quem conta essas histórias”, explica a diretoria da Aceccine.

Observações

Guto Parente é o diretor que aparece com mais menções na lista, um total de seis filmes, entre eles o primeiro lugar conquistado por “Inferninho” (2018), codirigido com Pedro Diógenes. Petrus Cariry surge em segundo lugar com o drama “Mãe e Filha” (2011). Outros dois trabalhos do realizador, “Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois” e “O Barco”, também integram o ranking.

Os Pobres Diabos (2013), de Rosemberg Cariry Divulgação

A eleição ilumina cineastas de diferentes gerações e correntes estéticas. São nomes como Rosemberg Cariry, Roberta Marques, Halder Gomes, Ticiana Augusto Lima, Sabina Colares, Alexandre Veras, Ivo Lopes Araújo, Coletivo Alumbramento, entre outros.

Cine Holliúdy (2013), de Halder Gomes Divulgação

Os eleitos saíram de uma lista preliminar com cerca de 60 obras. “Com a responsabilidade de sempre evidenciar a nossa produção, a Aceccine convidou os associados para elaborar essa lista como forma de preservar a memória desses longas-metragens e estimular a produção local, na expectativa de que, mesmo diante das dificuldades que hoje ameaçam o audiovisual brasileiro, o cinema cearense permaneça vivo e se manifeste por caminhos diversos. Também é um convite para que todos os amantes de cinema brasileiro possam conhecer ou revisitar essas obras essenciais da nossa filmografia”,completa a diretoria da Aceccine.

Veja o resultado da votação:

Top 20 Aceccine – Filmes Cearenses Essenciais da Década (2010-2019)

1. Inferninho (2018), de Guto Parente e Pedro Diógenes

2. Mãe e Filha (2011), de Petrus Cariry

3. Rânia (2012), de Roberta Marques

4. A Misteriosa Morte de Pérola (2014), de Guto Parente e Ticiana Augusto Lima

5. Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois (2015), de Petrus Cariry

6. Pacarrete (2019), de Allan Deberton

7. Greta (2019), de Armando Praça

8. Corpo Delito (2017), de Pedro Rocha

9. Linz - Quando Todos os Acidentes Acontecem (2013), de Alexandre Veras

10. O Clube dos Canibais (2018), de Guto Parente

11. Currais (2019), de David Aguiar e Sabina Colares

12. Estrada para Ythaca (2010), de Ricardo Pretti, Pedro Diógenes, Luiz Pretti e Guto Parente

13. Tremor Iê (2019), de Elena Meirelles e Lívia de Paiva

14. Os Pobres Diabos (2013), de Rosemberg Cariry

15. Os Monstros (2011), de Guto Parente, Ricardo Pretti, Luiz Pretti e Pedro Diógenes

16. Doce Amianto (2013), de Guto Parente e Uirá dos Reis

17. Medo do Escuro (2015), de Ivo Lopes Araújo

18. Cine Holliúdy (2013), de Halder Gomes

19. O Barco (2018), de Petrus Cariry

20. O Animal Sonhado (2015), de Breno Baptista, Luciana Vieira, Rodrigo Fernandes, Samuel Brasileiro, Ticiana Augusto Lima e Victor Costa Lopes