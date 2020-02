Assista à coreografia de "O Mundo Vai", aposta de Ivete Sangalo para hit do Carnaval 2020

Um dos nomes mais icônicos do período carnavalesco é o de Ivete Sangalo. O público sempre aguarda trabalhos audaciosos da baiana. Em 2020, ela apostou em "O Mundo Vai" que ganhou clipe gravado Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, onde a artista tem uma casa.

O clipe tem a proposta de recriar o Carnaval de rua, com elementos presentes nos populares blocos com fantasias, confetes, purpurina e muito mais.Os instrutores Ana Paula Rocha, Bia Cabra, Darah Santos, Hilley Peixe e Juan Lucas, do, ensinam a coreografia de "O Mundo Vai", a pedido do Sistema Verdes Mares (SVM).