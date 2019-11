Assessoria de Gugu denuncia golpe de falso velório

Nesta terça-feira (26), a assessoria de Gugu Liberato denunciou um golpe de um falso velório. O organizador estaria contatando famosos e convidando-os para o que seria a cerimônia de despedida do apresentador. O falso convite seria um pedido da mãe de Gugu, Maria do Céu (90).

"Uma pessoa está ligando para vários artistas e dizendo que está organizando o velório do Gugu e dizendo que a mãe do Gugu gostaria de falar com esses artistas. Peço a todos a gentileza de informar que não existe ninguém organizando o velório e convidando artistas para falar com a família. A família não tem condição de falar com ninguém", alerta a assessora Esther Rocha.

"Estamos procurando o telefone desta pessoa para quem sabe acionar as autoridades e mostrar que os valores são outros."

O apresentador faleceu na última sexta-feira (22), dois dias depois de sofrer um acidente em casa, em Orlando. Gugu caiu de uma altura de quatro metros ao tentar fazer um reparo no ar-condicionado e bateu a cabeça em um móvel.

Todos os órgãos do artistas foram retirados para doação e devem ajudar 50 pacientes que esperam por transplante. O corpo deve chegar ao Brasil na próxima quinta-feira (28) e será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, ainda sem data definida. O enterro será no jazigo da família, no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi.