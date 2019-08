As mulheres na XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará: acompanhe destaques da programação

A XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema “As Cidades e os Livros” surge a partir de reflexões sobre nosso espaço no mundo e em como os livros atravessam essa existência. Uma das maiores preocupações do evento foi pautar a formatação da Bienal da forma mais plural possível.

Com forte orientação de inclusão da literatura negra e da periferia e um número relevante de mulheres escritoras, foram selecionados autoras e autores que conversassem em suas obras com o tema deste ano: o “habitar” para além do geográfico, mas muito mais subjetivo, sentimental e nostálgico.

A programação de 2019 conta com um eixo inteiro voltado para a produção feminina, chamado “Letras de Mulher”, além de envolver o tema em diversos outros espaços da Bienal, em homenagens, lançamentos de livros, recitais, palestras e rodas de conversa.

Os livros “Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir, “Mulheres, Cultura e Política” de Angela Davis e “Quarto de Despejo” da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus serão obras homenageadas na mesas redondas “Livros Revolucionários”, mediadas por escritoras, jornalistas e professoras cearenses.

O evento também contará com a presença de Lúcia Santaella, pesquisadora e professora de comunicação e semiótica, para comemorar os 15 anos de lançamento do seu livro “Cultura e Artes do Pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura”, em uma mesa redonda mediada por Fábio Delano.

Para além do espaço da Bienal, a programação conta com oficinas, exposições e espetáculos oferecidos por mulheres situados em outros pontos da capital, como a Rede CUCA Barra, a Casa de Juvenal Galeno e a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho.

Confira mais da programação da Bienal voltada para a produção feminina abaixo:

EIXO LETRAS DE MULHER

Dia 19 de Agosto

16h

Bate-papo UM ÚTERO É DO TAMANHO DE UM PUNHO

Mayara e as Severinas, Gisele (Kinaya Black) e kah

Mediação: Vânia Vasconcelo (CE)

Local: Sala O Sal da Terra – Mezanino 2

Dia 20 de Agosto

16h

Bate-papo MULHER É DESDOBRÁVEL: EU SOU

Anna K. (CE), Juliana Borges e Valéria Rezende

Mediação: Vânia Vasconcelos (CE)

Local: Sala O Sal da Terra – Mezanino 2

Dia 21 de Agosto

17h

Bate-papo ERA UMA VEZ UMA MULHER QUE QUERIA FALAR DE

COLETIVOS...

Lola Aronovich (CE) e Maria da Penha (CE)

Mediação: Vânia Vasconcelos (CE)

Local: Sala O Sal da Terra – Mezanino 2

Maria da Penha Foto: Fabiane de Paula

Dia 22 de Agosto

16h

Bate-papo ALÉM, MUITO ALÉM DAQUELAS ONDAS: VOZES MULHERES

Vera Duarte e Dina Salústio (Cabo Verde)

Mediação: Vânia Vasconcelos (CE)

Local: Sala O Sal da Terra – Mezanino 2

Dia 23 de Agosto

17h

Tema: POESIA É UM DIREITO; VOZ É PODER

Bel Santos (SP)

Vânia Vasconcelos (CE)

Local: Sala O Sal da Terra – Mezanino 2

EIXO LIVRO TÉCNICO E ACADÊMICO

Dia 17 de Agosto

10h às 12h

Bate-papo LIVROS REVOLUCIONÁRIOS (HOMENAGEM) - CULTURA E ARTES

DO PÓS-HUMANO: DA CULTURA DAS MÍDIAS À CIBERCULTURA (15 anos de

lançamento)

Lúcia Santaella (SP)

Mediação: Fábio Delano (CE)

Local: Salão Paulo Freire – Mezanino 2

Dia 20 de Agosto

10h às 12h

Palestra: "Livros revolucionários (Homenagem) - O segundo sexo Simone de

Beauvoir" (70 anos de lançamento)

Convidada: Nina Rizzi (CE)

Mediação: Sarah Diva (CE)

Nina Rizzi Foto: JL Rosa

Dia 21 de Agosto

Palestra: "Livros revolucionários (Homenagem) Quarto de Despejo" Carolina Maria

de Jesus (60 anos de publicação)

Convidada: Sarah Diva (CE)

Mediação: Rachel Ângela (CE)

Dia 22 de Agosto

16h30 às 18h

Palestra: Tema: "O Feminismo e outras lutas são para todo mundo - Sobre Direitos

e Diferenças"

Convidada: Franciele Busico (SP)

Mediação: Mika Andrade (CE)

Dia 24 de Agosto

10h às 12h

Mesa Redonda: Livros revolucionários (Homenagem) - Mulheres, Cultura e

Política" Angela Davis - (30 anos)

Convidadas: Franciane Santos (CE), Eduarda Talice (CE) e Cícera Barbosa (CE)

Mediação: Dillyane Ribeiro (CE)

BIENAL FORA DA BIENAL

Dia 16 de Agosto

15h

Espetáculo MULHERES E NOVELOS (UFC)

Local: Cuca Barra

16h30 às 18h

Mesa SOCIABILIDADE, IDENTIDADE E DIFERENÇA ENTRE ADOLESCENTES

Mara Carneiro (CE) e Luciana Brilhante(CE)

Mediação: Magnólia Said (CE)

Dia 22 de Agosto

14h às 17h

PAULO FREIRE À BOMBORDO - PAULO FREIRE E AS POÉTICAS DA

EXISTÊNCIA

Bate-papo INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM BORDADO

Iara Reis (CE) e Lúcia Ferreira (CE)

Local: Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho

Dia 23 de Agosto

15h

Oficina RODA DE BORDADO, sobre a obra literária “A Carta”, de Pero Vaz de

Caminha

Grupo Iluminuras (UFC)

Local: Casa de Juvenal Galeno

EIXO PRAÇA DO CORDEL

Dia 17 de Agosto

13h

Bate-papo MEDITAÇÃO E CANTORIA COMO PREVENÇÃO DO CÂNCER (cordel)

Paola Tôrres (CE) e Monja Coen (SP)

Lançamento VAMOS FALAR SOBRE CÂNCER? EDUCAÇÃO É CURA!!! (livro)

Monja Coen

18h30

Recital

Aurita Tabajara (SP), Izabel Nascimento (SE) e Julie Oliveira (CE)

Dia 23 de Agosto

16h

Mesa A MULHER CORDELISTA NO BRASIL

Izabel Nascimento (SE), Gisa Carvalho (MG) e Aurita Tabajara (SP)

VI Congresso de cordelistas, editores e folheteiros

Mediação: Julie Oliveira (CE)

Dia 24 de Agosto

15h

Lançamento MULHER DE LUTA E HISTÓRIA (cordel)

Julie Oliveira (CE)

Julie Oliveira

V COLÓQUIO LITERATURA E PSICANÁLISE

Dia 17 de Agosto

15h às 16h30

Mesa A MULHER E A CIDADE

Aila Sampaio (CE), Celeste Cordeiro (CE), Juçara Rocha Soares Mapurunga (CE),

Juliana Damasceno Pontes; Grace Troccoli Vitorino; Xênia Diógenes Benfatti

Mediação: Hugo Nogueira

Apresentação artística: Rosa Primo (CE)

Dia 18 de Agosto

17h às 17h15

Apresentação artístico-cultural ENTRECRUZAMENTOS

ENTRE ARTE/CORPO/MEMÓRIA/CIDADE: O PROCESSO CRIATIVO DA OBRA

MNEMOSYNE

Renata Santiago (CE)

CAFÉ LITERÁRIO

Dia 18 de Agosto

18h

Bate-papo PALAVRA ESCRITA: COMO ATO DE RESISTÊNCIA (SESC)

Eliana Alves Cruz (RJ) e Flávia Péret (MG)

Mediação: Cícera Barbosa (*)

OS LIVROS E SEUS MERCADOS

Dia 18 de Agosto

14h às 16h30

Mesa PUBLICAÇÃO DE AUTOR@S NEGR@S, INDÍGE@A E DE MULHERES NO

BRASIL

Iris Amâncio – Editora Nandyala (MG ), Anna Karine – Editora Aliás (CE) e Daniel

Munduruku (SP)

Mediação: Sandra Petit (CE)

Local: Sala Lira Cearense – Mezanino 2

EIXO SALÃO DO PROFESSOR

Dia 18 de Agosto

14h às 16h

Mesa A POEMA: ESCRITA POÉTICA FEMININA NA LITERATURA

CONTEMPORÂNEA

Ma Njanu (CE), Nina Rizzi (CE)

Mediação: Monique Cordeiro (CE)

Local: Sala O Descobrimento do Brasil – Mezanino 1

Dia 20 de Agosto

10h às 12h

Oficina MULHERES NA LITERATURA: DA LEITURA À ESCRITA POÉTICA

Monique Cordeiro (CE)

Local: Sala O Descobrimento do Brasil – Mezanino 1

EIXO LITERATURA JUVENTUDE PERIFERIA

Dia 20 de Agosto

19h

Bate-papo CAFÉ LITERÁRIO (Programação SESC)

Babi Dewet (SP) e Isabel Costa (CE)

Local: Sala A Rua e o Mundo – Mezanino 2

Dia 21 de Agosto

19h

Bate-papo CAFÉ LITERÁRIO MULHER DE PALAVRA (Programação SESC)

Convidadas: Nina Rizzi (CE), Ryane Leão (SP)

Mediação: Jéssica Balbino (CE)

Local: Sala A Rua e o Mundo

Ryane Leão Foto: reprodução Instagram

Dia 24 de Agosto

10h

Bate-papo [DES]ENQUADRADAS: NARRATIVAS E QUADRINHOS FEITOS POR

MULHERES

Coletivo [des]enquadradas (CE)

Local: Sala O Inventário do Cotidiano – Mezanino 2

EIXO FESTIVAL DE ILUSTRAÇÃO DO CEARÁ

Dia 19 de Agosto

19h

Bate-papo ILUSTRAÇÃO E ESTAMPARIA

Cris Alhadeff (RJ)

Local: Arena Multicultural Juvenal Galeno

Dia 24 de Agosto

19h

Mesa MULHERES FEMINISTAS ILUSTRADORAS

Evelyn Queiróz (NegaHamburguer) (SP), Fernanda Meireles (CE) e Raisa Christina

(CE)

Mediação: Ana Miranda (CE)

Local: Arena Multicultural Juvenal Galeno

Raisa Christina Foto: Thiago Gadelha

EIXO ENCONTRO ORALIDADES & ESCRITAS EM LÍNGUA PORTUGUESA – UNILAB

Dia 22 de Agosto

19h

Bate-papo AS MULHERES, AS CIDADES E O MAR

Dina Salustio (Cabo Verde) e Vera Duarte (Cabo Verde)

Mediação: Luana Antunes

Local: Campus da UNILAB – Redenção

ORALIDADE

Dia 22 de Agosto

14h às 15h30

Bate-papo VOZES MULHERES: UMA LEITURA DA OBRA DE CONCEIÇÃO EVARISTO

Camile Bacin (CE) e alunos da Escola Aloysio Barros Leal

Local: Arena Multicultural Juvenal Galeno – Térreo

AS CIDADES E OS LIVROS

Dia 24 de Agosto

18h

Mesa INSUBMISSAS MEMÓRIAS

Conceição Evaristo (RJ) e Vânia Vasconcelos (BA)

Mediação: Marília Lovatel (CE)

Conceição Evaristo participa de palestra no sábado (24)

Dia 25 de Agosto

Local: Terreiro Em Sonho – Térreo

16h

Mesa CALIGRAFIAS FEMININAS

Marion Bloem (Amsterdam) e Amara Moira (SP)

Mediação: Lôla Aronovich (CE)