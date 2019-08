“As cidades e as pessoas brasileiras estão em ruínas”, diz professor que vai lançar livro na Bienal

Acontece neste sábado (24), às 18h, na Sala Lira Cearense, localizada no Mezanino 2 do Centro de Eventos, o lançamento do livro "A Existência em Ruínas", compondo a programação da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará.

A obra é a 16ª assinada por Cavalcante Júnior, professor do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará (ICA - UFC), e traz, no miolo, um conteúdo de ciência poética, a arte de escrever ao modo dos poetas, contemplando o estético como outra forma do saber e a poesia como racionalidade científica.

Em entrevista ao Verso, Cavalcante afirma que o exemplar foi o resultado dos estudos de pós-doutorado em Comunicação e Produção Literária, realizados na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), em parceria com o Prof. Dr. Gustavo de Castro.

"O livro apresenta a perambulação de um pesquisador-poeta que passa pelo mundo e deixa o mundo passar por si, e o registro 'de cada vivimento que eu realmente tive', como escreveu João Guimarães Rosa, em 'Grande Sertão: veredas'", explica. "Infelizmente, a minha constatação, foi a de uma existência em ruínas".

Assim sendo, para ele, de todas as obras que publicou, esta foi a mais "difícil e dolorosa de escrever", tendo em vista o pesar de quem vivencia a ruína da própria existência. "Ela somente foi possível graças à imersão no silêncio e na solidão de quem escreve a palavra-buraco. Vivi um retiro de escrita: lendo, caminhando, sentindo, pensando e escrevendo", detalha.

Temáticas

A profunda imersão no próprio eu deve garantir leituras inspiradas à audiência. Temáticas sobre amor, amizade ou de quando tudo se desfaz para adentrar o buraco infinito da dor e encontrar o desejo de morrer, podem ser acessadas pelos leitores nas páginas da obra.

Nela, Cavalcante produz feituras para fazer a vida mais doce e escreve, sobretudo, a mando de seu coração, que ainda pulsa. "Trata-se de um convite para estesiarmos a nossa existência, o que para muitos atualmente é anestesiada", comenta.

A também escritora e professora universitária Juliana Diniz integra o I Colóquio A Existência em Ruínas Foto: Roger Pires

Não à toa, as expectativas para o lançamento na Bienal do Livro são grandes. Especialmente porque, no mesmo dia, um pouco mais cedo, acontecerá I Colóquio A Existência em Ruínas, com a presença de convidados que lançarão diferentes olhares sobre as ruínas da existência contemporânea, cada um partindo de si mesmo e de suas perspectivas, em falas serão compartilhadas pela primeira vez em um momento único para ouvi-los.

O time é composto por André Feitosa, da Universidade de Coimbra; Juliana Diniz, da Universidade Federal do Ceará (UFC); Carlos Velázquez, da Universidade de Fortaleza (Unifor); e Yuri Sales, da Unifametro. Ao final do Colóquio, retorna-se ao conteúdo do livro “A existência em ruínas” para o lançamento, que contará com a apresentação da jornalista Lílian Martins.

Indagado sobre como a temática da obra se conecta ao tema da Bienal, "As cidades e os livros", o professor Cavalcante Júnior comenta:

"As cidades e as pessoas brasileiras estão em ruínas e o meu livro procura apresentar algumas delas, do suicídio ao exílio, da tristeza à incompletude, do vazio ao buraco".

Serviço

Lançamento do livro "A Existência em Ruínas", do professor Cavalcante Júnior

Neste sábado (24), às 18h, na Sala Lira Cearense, localizada no Mezanino 2 do Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz). A partir das 14h, realização do I Colóquio A Existência em Ruínas no mesmo espaço. Programação gratuita.

A Existência em Ruínas

Francisco Silva Cavalcante Júnior

Editora CRV

2019, 64 páginas

R$ 26,90