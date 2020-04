Artistas que criaram em situações de privações são tema de live com curadora Rosely Nakagawa

Em diferentes momentos da história, artistas se viram em situações de privações como a que estamos vivendo nesta pandemia de coronavírus, e muitas foram as obras produzidas diante dessa realidade. É exatamente sobre isso que a curadora Rosely Nakagawa falará em live promovida pela Escola Porto Iracema das Artes, nesta quinta-feira (23), a partir das 16h.

As lives, conduzidas pela coordenadora do Programa de Fotopoéticas da Escola, Iana Soares, são transmitidas ao vivo pelo instagram do Porto Iracema. Intitulada “Conversas Fotopoéticas”, a ação acontece em parceria com artistas e pesquisadores que estão pensando a fotografia a partir desse momento de isolamento social. Rosely é convidada para falar a partir do tema "Ínsula, Ilha, Isola – Ser e criar consigo mesmo".

O primeiro bate-papo ocorreu na última quinta-feira (16), com a artista vidsual cearense Raisa Christina, que falou sobre seu novo projeto #nudesdequarentena, criado como forma de interagir com a fotografia e o desenho junto às pessoas que estão isoladas durante esse período.



Sobre Rosely Nakagawa

Curadora e arquiteta. Nasceu em 1954 em São Paulo, onde vive e trabalha. Graduou-se em Arquitetura pela FAU-USP. Fez especialização em Museologia pela USP e em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Desenvolveu atividades de curadoria em diversos espaços e galerias, entre eles o Armazém Cultural 11, a Fnac Brasil, a Casa da Fotografia FUJI. Foi curadora também do Espaço Cultural Citibank e do Fotofestival SOLAR. É membro da Rede Nacional de Produtores de Fotografia, do Conselho do Paraty em Foco, do Instituto Choque Cultural SP, do Conselho Curador do Centro Cultural Memorial da Cultura Cearense CE e do Conselho da Associação Cultural Videobrasil SP. Participa de encontros e semanas de fotografia desde 1985, no Brasil e exterior, e edita livros de fotografia em parceria com as editoras Tempo d’Imagem, Cosac Naif, DBA e Terceiro Nome.



Serviço

Nesta quinta-feira, dia 23 de abril, a partir das 16h, no perfil do Porto Iracema das Artes no Instagram