Artistas fazem apresentações pelas redes sociais por conta do coronavírus

Por conta da pandemia de coronavírus, artistas nacionais e internacionais têm adiado ou cancelado apresentações. Para não deixar os fãs sem entretenimento, já que a recomendação pelos órgãos competentes é permanecer em casa, eles resolveram fazer shows pelas redes sociais.

Dentre os artistas nacionais destaque para Teresa Cristina que canta sambas com a mãe dela, de 80 anos, por seu canal no Instagram. Paula Fernandes também realizou um show virtual, só com voz e violão, na última terça-feira (17) pelas redes sociais da artista.

O cantor Leoni também tem disponibilizado no YouTube vídeo em que faz show de aproximadamente uma hora de duração. Dentre os artistas internacionais destaque para Miley Cyrus. A artista costuma ficar ao vivo no Instagram fazendo o que mais sabe e também conversando com seguidores.

John Legend canta e toca piano ao vivo de sua casa pela internet. Basta seguir a hashtag #togetherathome (juntos em casa). Coldplay usa da mesma hashtag para cantar e embalar o público com seus hits, basta procurar pela banda nas mídias sociais.