Artistas das periferias participam da primeira edição do Festival Tarárá neste sábado (14), no Curió

Pulsante território artístico e cultural de Fortaleza, o bairro Curió sedia neste sábado (14), a partir das 16h, a primeira edição do Festival Tarárá, com música, dança e poesia feitas por artistas das periferias da cidade. Realizado pela Livro Livre Biblioteca Comunitária, o evento acontece na casAvoa, um dos espaços da biblioteca na comunidade.

Para esta primeira edição, estarão à frente das apresentações os músicos e poetas Mateus FazenoRock e Madame, a dançarina e artista cênica Larissa Paiva, a DJ Luh Leonne, a poeta Chris_PoesiaViva e a rapper Zabeli. Também haverá microfone aberto para quem desejar se apresentar.

O ingresso custa R$ 5 e, por conta da limitação do espaço (comporta até 50 pessoas), a participação deve ser reservada por meio de mensagem antecipada por algumas das redes sociais da Livro Livre ou por telefone.

A casAvoa, que sedia o evento, é um dos espaços da Biblioteca Livro Livre, no Curió Foto: Periferia em Pauta

Amplitudes

O festival nasceu a partir do diálogo de Mateus FazenoRock e Madame com os organizadores da biblioteca, Talles Azigon e Daniel Firmino.

O propósito desde sempre foi ecoar os trabalhos da Livro Livre, promovendo o lugar dela na geografia cultural de Fortaleza e consolidando-a como espaço de conhecimento e promoção da inteligência e arte feita nas periferias.

Não à toa, segundo Talles, há muito tempo a pretensão era que a biblioteca fosse encarada como um espaço de leituras diversas; por isso a necessidade de ter música, dança, teatro e artes visuais no ambiente. "Quando conseguimos ampliar, alugando a casAvoa, sabíamos que era a oportunidade", conta o também produtor da iniciativa.

"Mas até chegar esse momento fomos ajeitando: veio o piso, o som, as reformas e, pronto, casa arrumada. Iniciamos com o sarau livre Curió, e, durante a realização dele, pensamos que precisávamos ampliar. Daí nasceu o Festival", completa.

Quanto às expectativas para a realização desta primeira edição, fica explícita na fala o desejo de curtir boa arte, música, dança, literatura e performance realizadas nas periferias.

"O que eu acho massa é que, nos últimos anos, coletivos, bibliotecas e saraus têm organizado festivais assim e é sempre delicioso ver nossa galera integrada. É um espaço de compartilhamentos", conclui Azigon.

Serviço

I Festival Tarárá

Neste sábado (14), das 16h às 21h, Livro Livre Curió - casAvoa (Rua Leonice Aguiar, 330, Curió). Ingressos: R$ 5, com reserva antecipada. Informações: redes sociais da Livro Livre Curió, no Instagram e no Facebook; por meio do e-mail tallesazigon@gmail, ou pelo contato (85) 98154-3909

Confira a programação completa do evento:

16h - DJ Set - Luh Leonne

17h - Poesia Viva

17h30 - Larissa Paiva

18h - Madame

19h - Zabeli

19h30 - Mateus FazenoRock

20h - Microfone Aberto