Artistas da Unifor Plástica participam de bate-papo na Universidade de Fortaleza

Para o encerramento da 20ª Unifor Plástica: Simultaneidades - A Arte com a Palavra, o Espaço Cultural Unifor preparou um ciclo de bate-papos especial com artistas. Em cada sábado de fevereiro, os autores de algumas das obras que integram a exposição vão apresentar sobre o processo criativo.

Com entrada gratuita, o projeto objetiva a democratização da arte ao aproximar o visitante do criador. Estarão presentes três artistas a cada edição, das 16h30 às 18h. Neste sábado (1º), primeiro dia, a ação traz Ana Cristina Mendes, Julia Debasse e Lia de Paula.

A mostra tem curadoria de Denise Mattar e apresenta os trabalhos de 25 artistas cearenses ou radicados no estado que se relacionam com a palavra. Entre as obras expostas, algumas são inéditas e outras produzidas anteriormente.

Serviço

Conversa com Artistas

No Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz)

Dias 1º, 8, 15 e 29 de fevereiro, às 16h30

Entrada gratuita

(3477.3319)