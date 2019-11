Artistas cearenses do forró e do sertanejo fecham contratos com produtoras nacionais

O Ceará é a casa de grandes cantores e instrumentistas de forró. Do tradicional, com zabumba, triângulo e sanfona ao eletrônico, o gênero nordestino recebe novos nomes a cada ano. Em 2019, os cearenses Eric Land, Matheus Fernandes e Wallas Arrais ascenderam musicalmente em grandes empresas que realizam festivais em todo o Brasil. Apesar da rivalidade no mercado, o ambiente que rodeia os cantores é de amizade e até mesmo de “troca figurinhas”.

Do bairro Bela Vista, na Capital, surgiu Eric Land. No início da carreira, há cerca de um ano e meio, o forrozeiro cantava em bares e restaurantes de Fortaleza até conseguir apresentações em espaços maiores. Hoje, com 23 anos, foi descoberto por empresários cearenses com apoio da produtora WS Show — do cearense Wesley Safadão. Em outubro deste ano, ele foi anunciado como novo integrante da Luan Produções e Eventos. A empresa de Recife (PE) é responsável por gerenciar carreiras de grandes nomes como o próprio Wesley Safadão, Márcia Fellipe e Dorgival Dantas.

“É uma galgada grande, uma evolução. É uma junção com grandes sócios que fazem parte dessa produtora e escritório. É um marco na carreira de qualquer artista”, avalia Eric Land. Durante apresentação oficial, promovida pela produtora em Recife, o jovem cearense ganhou discurso de Wesley Safadão sobre o avanço dele no mercado do forró. “O Eric é um cara que eu acompanho de perto. Os meninos (empresários) começaram a fazer esse movimento dele junto com minha mãe (Dona Bill). Lá no escritório começaram fazer a base”.



Assista:



Com a entrada na nova empresa, o cantor terá um salto na agenda de shows. A média de apresentação é de 15 eventos por mês. O número deve passar para 20 a 25. Eric Land já é nome conhecido em eventos nacionais como Garota Vip, Fortal e o WS On Board. Atualmente, 20 pessoas trabalham como técnicos de som, iluminação e instrumentistas na banda do forrozeiro.

No currículo, ele também possui grandes parcerias. Um dos últimos trabalhos em vida do forrozeiro Gabriel Diniz foi gravado com Eric Land, a composição “Festinha Lá em Casa”. Atualmente, ele trabalha a parceria musical “O Povo Gosta é do Piseiro”, com participação de Zé Vaqueiro.

Mudança

Do sertanejo para o forró. O cantor Matheus Fernandes começou a cantar profissionalmente aos 18 anos. Como compositor, conseguiu emplacar sucessos no repertório de artistas renomados como Jorge e Mateus (“Vale Por Dez”) e Wesley Safadão (“Maior Solteiro”). Dono do hit “Sonâmbulo”, o cearense que cresceu no Bairro de Fátima, desembarcou em Goiânia (GO), em outubro deste ano, para assinar contrato com uma das maiores empresas de show business do país: a produtora Work Show — empresa responsável pela carreira de Marília Mendonça. Matheus Fernandes foi o primeiro artista do forró a entrar para o casting da produtora goiana.

“Chegar onde a gente está chegando e fazer parte dessa nova geração do forró é mágico. Estava lá no meio sonho algo assim, mas não sabia que poderia ser real. Tudo o que vier acontecer será de bom grado. Não é fácil. É muita persistência, doação e muitas datas comemorativas fora de casa”, destaca Matheus Fernandes.

Dentro da empresa goiana, o artista deve aumentar o cronograma de shows em 2020. Por mês, dependendo da época do ano, ele alcança 25 apresentações. Com ele trabalham 23 pessoas na produção dos eventos. A perspectiva também é de que ele faça parte do Festeja Fortaleza, evento sertanejo que percorre o Brasil.



Interior

Não só da capital cearense saem os novos nomes do forró eletrônico. De Iguatu, terra de bandas dos anos 1990, como a Líbanos, surgiu o forrozeiro Wallas Arrais. O músico iniciou a trajetória profissional aos 11 anos ainda como tecladista e, em seguida, passou por várias bandas. Aos 16 anos, tomou coragem para subir no palco como cantor. O repertório que escutava na adolescência era composto por canções de Luiz Gonzaga, Brasas do Forró e Dorgival Dantas.



Wallas Arrais já canta em todas as regiões do País Foto> Helene Santos

O trabalho de Wallas Arrais atraiu os olhares de produtores cearenses da Social Music — responsável pela carreira das irmãs Simone e Simaria. Em pouco tempo, ele ascendeu e estreou para o grande público em 2018 no palco principal do Villa Mix Fortaleza. Nos anos anteriores, o forrozeiro participou da festa no palco Golden Mix. De parcerias musicais, o forrozeiro já gravou cancões com Bell Marques, Márcia Fellipe e Xand Avião.

Em outubro deste ano, Wallas viajou até Goiânia e assinou contrato com a produtora Balada Music, empresa do cantor sertanejo. A parceria representa uma nova porta para o cearense. Gusttavo Lima realiza shows em todo o país com o projeto “Buteco”. Sendo da produtora, o cearense fortalece a agenda nas regiões sul e sudeste. Nesta semana, os cantores também estiveram gravando o primeiro feat juntos. A composição “Cafofo” foi gravada no estúdio do sertanejo, em Goiânia. O dueto chegou a ser divulgado por ambos nas redes sociais.