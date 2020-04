Artistas cearenses debatem legado cultural de Moraes Moreira em live

Em mais uma live do projeto #NaRedeComDragao, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura realiza nesta sexta-feira (16) um bate-papo virtual com o músico Jolson Ximenes e o DJ e pesquisador musical Alan Morais para debater sobre “O Legado de Moraes Moreira para a Música Brasileira”.

O cantor e compositor baiano faleceu na última segunda-feira (13), vítima de um enfarto agudo. Moraes Moreira deixou uma vasta obra que passeou pela música, cordel e poesia.

A live será transmitida pelo Instagram do Dragão do Mar, a partir das 20h, e é aberta ao público, que pode participar com perguntas.

A programação faz parte do projeto de promover cultura durante a quarentena. Semanalmente, novos convidados se reúnem para debater temas diversos.

Serviço

Bate-papo ao vivo com Jolson Ximenes e Alan Morais – O Legado de Moraes Moreira para a Música Brasileira

Sexta-feira (17), às 20h

No Instagram (@dragaodomar)