Artista visual busca histórias de amor para criar ilustrações nesta quinta-feira (18)

"Quero te desenhar enquanto você me conta uma história de amor", afirma a ilustradora Raisa Christina que estará a postos no Porto Iracema das Artes, nesta quinta-feira (18). A ação "Amor Desvairado" integra o Ateliê Aberto, parte da programação de férias no Porto.

O objetivo da ação é ativar, no desenho de observação, a potência de escuta íntima do outro. As 25 vagas para a atividade, que acontecerá das 14h30 às 17h30, serão preenchidas por ordem de chegada.

O objetivo da ação "Amor Desvairado" é ativar, no desenho de observação, a potência de escuta íntima do outro Ilustração: Raisa Christina

No final do dia, os retratos estarão disponíveis para serem levados gratuitamente pelos participantes que tiverem interesse.

"Estarei no Porto Iracema das Artes especialmente para fazer retratos de qualquer pessoa que possa me contar uma história de amor - romance inesperado, caso ardente, afeto intenso, paixão súbita - vivida recentemente", convida Raisa.

Ilustração: Raisa Christina

Serviço

"Amor Desvairado" - Ateliê Aberto

Local: Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Data: 18/07 (quinta-feira)

Horário: 14h30 às 17h30

Gratuito