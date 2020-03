Artista sugere passo a passo de brincadeiras com as crianças para a quarentena

Após o movimento de isolamento social articulado em prevenção ao contágio do coronavírus, as famílias que tiveram como ficar em casa com filhos pequenos têm um desafio dobrado. O de cuidar, diante de todo esse contexto de crise, da própria saúde mental e das crianças. É normal, nesse momento, que os pais, afetados pelas incertezas do momento, não consigam ter criatividade para ocupar suas crias o "tempo inteiro". Para isso, é necessário buscar ajuda e aprender, inclusive, como se faz novas brincadeiras e outras maneiras de orientar uma rotina saudável para os menores.

Nesse sentido, o artista Wellington Fonseca (@zepelim_arteparainfancia), em entrevista ao Verso, oferece um passo a passo com brincadeiras envolvendo música, teatro, dentre outros estímulos de arte para a infância.

Com experiência em teatro há 12 anos, Wellington começou trabalhando com crianças da periferia de Fortaleza e enveredou pelo cenário de contação de histórias. Hoje, ele já montou uma série de espetáculos infantis e circula com o projeto "Brincantoria". "Pesquiso como levar todo tipo de arte para infância", resume.

Para o Diário do Nordeste, o artista descreveu 6 passos para envolver as crianças brincando em casa. Confira a sequência:

1) Prepare um espaço

Escolher um lugar especial, estender um tapete ou manta, mesmo que a brincadeira ultrapasse esse espaço, é muito importante ter aquele lugar como o espaço do brincar. Leve para esse local poucos brinquedos, e deixe os outros guardados. Coloque outros tipos de objetos divertidos e seguros que não são fabricados como brinquedos: lenços, cachecol, chapéu, tampa de panela, uma gravata, e também um livro de histórias.

2) Brincar com o corpo inteiro

"Sempre utilizo a música para começar as minhas brincadeiras, mas percebi que se você canta com o corpo inteiro, não precisa saber tocar um instrumento. Cantar de forma despretensiosa, com o corpo disponível ao erro. É uma divertida e contagiante maneira de iniciar a brincadeira", detalha Wellington.

Exemplo de versos pra começar o brincar:

"Vai começar/ a brincadeira/ vai começar/ a brincadeira/ a brincadeira vai começar/ só vai brincar quem estiver ESTÁTUA!". Nessa música, que cada um pode inventar a sua melodia, basta modificar o último verso e será possível brincar com o canto e com o corpo por um bom tempo.

3) A cortina mágica

Para brincar de teatro, é preciso esticar um lençol na vertical, se possível com um espaço atrás, para os “pequenos atores” e na frente, para os espectadores. No início é importante que o adulto faça primeiro o “ator/atriz” para a criança ver como se faz pedindo para ela sentar na frente, como espectador.

Nessa brincadeira, a sugestão é começar com algum bicho dócil como um gato ou cachorrinho, pássaro ou um beija-flor. Em seguida, fazer o caminho de volta e mostrar novamente que tudo voltou ao normal. Depois voltar a repetir o caminho, mas dessa vez fazer um velho, ou uma bruxa, ou um samurai, ou o que a imaginação permitir. Em seguida troca-se os papéis e quem é espectador vira “ator” e o ator vira espectador.

4) Histórias cantadas

Nessa brincadeira, pode aproveitar a mesma estrutura da cortina mágica e encenar uma música que conte uma história, como por exemplo "A Linda Rosa Juvenil" ou "Terezinha de Jesus". Não precisa tocar violão, basta saber cantar bem a canção escolhida. Se não souber cantar, fica a dica de procurar uma versão na Internet. A brincadeira é bem simples: cada personagem aparece na frente da cortina, assim que a música cita seu nome e este faz de conta tudo o que a canção disser.

Wellington desenvolve o projeto Brincantoria e pesquisa arte para a infância há mais de 10 anos

5) Caça aos brinquedos

Uma versão da caça ao tesouro. Tudo o que foi utilizado nesse dia, adereços, brinquedos e objetos podem ser divididos na mesma quantidade para dois times, e cada time terá um tempo para escondê-los pela casa. Aquele que encontrar primeiro todos os objetos do outro time vence.

6) Vai terminar a brincadeira

Chega o momento de finalizar tudo. Já que a brincadeira terminou com caça ao tesouro, agora é o momento perfeito para arrumar toda, ou parte, da bagunça. Dessa maneira até a organização pode se tornar uma grande diversão. É possível brincar de faz de conta com esse momento, dando algumas funções para os que vão guardar os brinquedos (as crianças), “os brinquedólogos”, e para os que vão guardar os outros objetos (os adultos), os “besteirólogos”.