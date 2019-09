Artista contemporânea Laura Vinci ministra aula aberta em Fortaleza

A escultora, artista intermídia, pintora, desenhista, gravadora, cenógrafa e diretora de arte Laura Vinci estará no Porto Iracema das Artes, em Fortaleza, no próximo dia 23 de setembro. Ela ministrará, no Auditório da Escola, a aula aberta “O espaço e o corpo”, às 18h30. A atividade será aberta a todos os interessados.

A artista paulista é conhecida por grandes instalações cujas referências são as relações entre corpo, espaço e efemeridade, mas que também dialogam com seu trabalho no teatro enquanto diretora de arte. No encontro, Laura Vinci apresenta trabalhos de sua autoria que tomam o espaço como um corpo povoado de corpos interagentes – intervenções em lugares de movimento público e instalações cênicas em que se combinam teatro e artes visuais.

A atividade será realizada dentro do Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema, que traz a artista para ministrar o módulo “Forma e Materialidade” da Temporada Formativa. O objetivo do módulo é investigar o jogo entre forma e materialidade em diferentes situações da produção contemporânea, com ênfase em obras que praticam intervenções em lugares públicos e que interagem com o espaço urbano.

Na aula aberta, Vinci propõe uma reflexão voltada para o trabalho de artistas nacionais e internacionais que exploram novas abordagens dessa questão, como Anish Kapoor, Ann Hamilton, Richard Serra, Rubens Mano, Olafur Eliasson, entre outros.

Serviço

Aula aberta “O espaço e o corpo”, com Laura Vinci, na próxima segunda-feira, 23 de setembro, às 18h30, no Auditório do Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, nº 160 – Praia de Iracema). Gratuita.