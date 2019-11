Artesanato cearense compõe mostra que homenageia o Estado em museu no Rio de Janeiro

Vários Cearás dividem a mesma geografia. Na terra em que a poeira do sertão assenta, o mar também reluz, em bonito panorama azul. No chão onde brota a inspiração para um verso de cordel, mãos fazem história por meio de trabalhos que resgatam as minúcias de ser daqui. É coisa que brota, nasce junto de nós.

Talvez isso explique o apreço de outras praças por nossa cultura e particularidades. Uma das mais recentes homenagens prestadas ao Estado pode ser conferida no Rio de Janeiro, com a exposição “Ceará, Terra que Ilumina”. Em cartaz no Museu Janete Costa de Arte Popular, na cidade de Niterói, a mostra segue até o dia 29 de março.

Completando 80 anos em 2019, Espedito Seleiro tem peças em um dos ambientes Foto: Ariel Gomes

No total, seis setores atravessam aspectos caros à nossa cultura, focando especialmente na riqueza da religiosidade popular e no universo mágico das criações, entre o sagrado e o profano.

É apenas um recorte, contudo. A curadoria do cenógrafo e paisagista Jorge Mendes é abrangente, contemplando também aspectos como fé, festas, manifestações culturais, brincadeiras e oficinas.

“O acervo é de três colecionadores do Rio de Janeiro, além de peças enviadas pela Ceart (Central de Artesanato do Ceará)”, explica Jorge, que esteve na região do Cariri para conhecer os artistas.

Multiplicidade

E são vários importantes representantes de nossa terra demonstrando o talento por lá. Em número de 40, eles traduzem toda a sensibilidade e expertise de quem divide o Estado-luz conosco. Com apoio do Governo do Ceará, a mostra reúne mais de 80 peças.

Espedito Seleiro (couro), Nino (escultura em madeira) e Maria de Lourdes Cândido (barro), por exemplo, fazem parte dessa lista.

A exposição começa com uma instalação, usando elementos como metal, couro, barro, madeira e algodão. A intenção é contar a história da força da arte cearense por meio do trabalho e da fé.

Obra “Mulheres”, do escultor Hércules, natural do município de Juazeiro do Norte Foto: Ariel Gomes

Em outros setores, podem ser conferidas obras esculpidas por Gilberto e Mestre Celestino; peças de 12 artistas da nova geração de escultores de Juazeiro do Norte; e 14 esculturas de animais produzidas por Mestre Nino.

Igualmente, uma escultura de padre Cícero confeccionada por Everaldo, e uma “Sala dos Milagres”, com espelhos, cruzes e ex-votos, dão o tom da mostra, que conta ainda com Galeria de Arte, onde artistas cearenses poderão comercializar obras, Sala interativa e Projeto educativo.

Telas de Helaine Mendonça retratam Reisado e Banda CabaçalFoto: Ariel Gomes Artistas Airton L. Silva, Cosme B. Lemos e José Lourenço Gonzaga da Lira Nordestina estarão representados nas xilogravuras impressas em tecidosFoto: Luiz Ferreira Mais de 80 peças integram os ambientes da mostraFoto: Ariel Gomes Mestre Espedito Seleiro com seus característicos traços artísticos em um dos setores do museuFoto: Ariel Gomes Multiplicidade de recortes artísticos é abrangenteFoto: Luiz Ferreira

Exposição “Ceará, Terra que Ilumina”

Em cartaz até o dia 29 de março de 2020 no Museu Janete Costa de Arte Popular (Rua Presidente Domiciano, 178, Ingá, Niterói-RJ). Entrada franca. Horários de visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h. Classificação indicativa: Livre. Contato: (21) 2705-3929