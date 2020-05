“Arte em Rede” é lançado pela Secult e deve selecionar projetos em formato digital no CE

Em uma parceria da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), da Rede de Equipamentos Culturais e o Instituto Dragão do Mar (IDM), a convocatória “Arte em Rede” foi lançada para consulta pública nesta segunda-feira (18). A iniciativa irá selecionar conteúdos em formato digital para integrar as programações artísticas de cinco equipamentos culturais do Governo do Ceará.

Os materiais serão exibidos pela Casa de Saberes Cego Aderaldo, pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Cineteatro São Luiz, Porto Dragão e pelo Theatro José de Alencar. Tudo será feito por meio das plataformas digitais para confirmar o esforço pelo distanciamento social e dar visibilidade aos profissionais de arte cearenses, que têm repensado a forma de produção em meio à pandemia.

Comentários e sugestões sobre o “Arte em Rede” podem ser encaminhados por e-mail até o dia 22 de maio. Entre 26 de maio e 5 de junho, acontece o período das inscrições, que serão realizadas por meio do site da Secult. Ao todo, a convocatória será responsável pelo investimento de R$ 210.000,00 em mais 100 projetos artísticos do Ceará.

Critérios

Para se encaixar na iniciativa, os projetos devem seguir os seguintes critérios: 1) devem ser obras artísticas revisitadas a partir de conteúdos já produzidos anteriormente ao período de quarentena; 2) precisam ser trabalhos elaborados no período de isolamento; 3) devem ser propostas de criação de conteúdo a serem realizadas ou em processo.

Além disso, devem estar inclusos em uma das seguintes áreas: Arte digital; Artes integradas (projetos que contemplem mais de uma linguagem artística, incluindo moda e design); Artes visuais e fotografia; Audiovisual; Circo; Cultura popular; Dança; Humor; Literatura, livro e leitura; Música; Patrimônio material e imaterial; Performance; Teatro; Produção, Gestão Cultural e apoio técnico; entre outras, conforme temas de interesse indicados pelos equipamentos culturais.

Serviço

Consulta Pública do “Arte em Rede” – Convocatória para Seleção de Projetos Artísticos em Formato Digital: de 18 a 22 de maio de 2020

Inscrições acontecem de 26 de maio a 5 de junho

Sugestões e comentários devem ser enviados para o e-mail arteemredece@gmail.com.