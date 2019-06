Arte, cultura e política no Brasil contemporâneo é tema de seminário em Fortaleza

Especialistas das diferentes áreas de expressão artística estarão reunidos em Fortaleza, nos dias 1º e 2 de julho, para participar do Seminário Arte, Cultura e Política no Brasil Contemporâneo: uma Perspectiva a Partir do Rumos Itaú Cultural. A atividade, gratuita, acontece no Porto Dragão e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Toda a reflexão será alimentada por subsídios baseados na série histórica do programa Rumos a partir dos editais de 2013-2014, de 2015-2016 e o mais recente, de 2017-2018. A atividade já passou pelas capitais de São Paulo, do Mato Grosso, Cuiabá, e de Roraima, Boa Vista.

O seminário compartilha com o público os resultados de uma pesquisa sobre um total de 1.723 fichas de inscrição e sobre os projetos finalistas do Programa Rumos nos três últimos anos, sem perder de vista os demais editais e como eles foram se transformando.

Programação conta com oficinas e debates

A artista visual Mônica Hoff e a curadora Fernanda Albuquerque abrem as atividades no dia 1º, com a oficina "Laboratório de Portfólio: Trajetórias, campos de trabalho, contingências culturais, urgências sociais". O workshop acontece em dois períodos, de 9h às 12h e de 14h às 17h, e tem o intuito de estimular os participantes – artistas, curadores, pesquisadores e educadores – a elaborarem seus pontos de vista sobre problemáticas culturais e profissionais.

Às 19h, o professor de filosofia e tradutor Peter Pal Pelbart debate sobre "O novo em Tempos de Urgências Sociais e Culturais". Falará sobre inovação, criatividade no processo artístico, e refletirá se as urgências culturais se sobrepõem às vanguardas artísticas no contexto brasileiro atual.

Na terça-feira, dia 2, às 15h, o tema é "Arte, inovação e resistência em contextos urbanos". Participam Celina Pereira Lemos, integrante do Coletivo Natora – grupo formado por jovens da comunidade do Carlito Pamplona no grande Pirambu (CE), que tem como objetivo ocupar os espaços com arte, cultura e lazer; Eric Barbosa, da plataforma criativa Sala Vazia Residência, que propõe desenvolver ações, apresentações e experimentações em diversos formatos no campo da arte sonora, cênicas, audiovisual, entre outros; e Leonardo Drumond e Natália Martino, idealizadores da revista A Estrela, contemplada pelo Rumos Itaú Cultural 2015-2016 e feita por detentas de unidades prisionais de Minas Gerais. Luísa Cela, Secretária Executiva de Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) é a mediadora.

Em seguida, às 18h, Ana de Fátima Sousa, gerente do núcleo de Comunicação e Relacionamento do instituto, fala sobre o histórico do Rumos, os aprendizados, desafios e futuro, além de apresentar os dados coletados com base nas pesquisas realizadas nas últimas três edições do programa. Nesse momento, o foco será para o nordeste. A cineasta Paula Gomes – membro da Comissão de Seleção do Rumos Itaú Cultural 2017-2018 – juntamente aos artistas já contemplados pelo programa, Edceu Barboza, do Grupo Ninho, e Wellington Gadelha, idealizador de Gente de Lá, participam do bate-papo, que é mediado por Ana.

A festa de encerramento da programação será em parceria com a abertura do Festival de Artes Cênicas – Cena Ceará, que acontece entre 2 e 6 de julho. No dia, o público do Seminário se juntará à festa Viva La Vulva, feita de musicistas, cantoras, instrumentistas, performers, ilustradoras, designers, poetas, DJs e produtoras. Ainda, Selva Beat faz o show da noite e traz no repertório cantoras como Ava Rocha, Céu, Maria Bethânia, MC Carol, Alcione e Marina Lima. A banda é composta por Elisa Porto, na performance e voz; Clau Aniz, na guitarra, voz e sintetizadores; Roberta Kaya, na voz, violão e synth; Ayla Lemos, voz, bateria e violão; Clarisse Aires, na flauta; Thaís Clim e Luana Caiube, na percussão e Cara, no baixo.

Serviço:

Arte, Cultura e Política no Brasil Contemporâneo: uma Perspectiva a Partir do Rumos Itaú Cultural

Dias 1º e 2 de julho

Local: Porto Dragão e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 2 - Praia de Iracema)

Fortaleza (CE)

Entrada Gratuita