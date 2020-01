Arrumadinho Pernambucano traz o melhor do cardápio nordestino

A saudade da terra natal e a vontade de trazer para o público do Ceará o melhor da culinária pernambucana fizeram o empresário Fábio Lopes Fernandes abrir o Arrumadinho Pernambucano, que já completa dois anos de existência e possui duas unidades em Fortaleza. Tendo o arrumadinho – feito de carne de charque frita na cebola, feijão verde, farofa e vinagrete – como carro-chefe do cardápio, o estabelecimento tem conquistado o gosto do público. “Temos ingredientes típicos do gosto pernambucano, mas que agradam também os cearenses. A ideia é oferecer uma comida diferenciada, por um preço justo, que deixe o cliente feliz”, comenta Regina Marques, administradora do restaurante, localizado na Avenida Oliveira Paiva.

Além dos pratos típicos nordestinos, como arroz de camarão, dobradinha e galinha caipira, um dos destaques do cardápio do Arrumadinho Pernambucano são os combos, que têm como maior atração os espetinhos de carnes nobres e populares, que vêm acompanhados de ingredientes saborosos, como baião, farofa, vinagrete e batatas fritas. “Nossos combos são uma ótima pedida, pois podem alimentar desde uma pessoa até uma família inteira”, garante Regina Marques.

Ambiente descontraído oferece variadas opções de pratos típicos nordestinos. Foto: Divulgação

Públicos

Para atender bem o público, além da unidade na Oliveira Paiva, o Arrumadinho Pernambucano tem uma loja instalada no bairro Cambeba. “No início, muita gente perguntava se nosso restaurante era pernambucano mesmo, se tínhamos outros ingredientes mais comuns, como cuscuz e macaxeira, e o pessoal foi conhecendo. Com o tempo, fomos atraindo os pernambucanos que moram em Fortaleza. Eles eram os primeiros clientes a serem conquistados, mas procuramos agradar também os cearenses. E felizmente temos conseguido, com o jeito e o tempero próprios do pernambucano”, conta Regina Marques

Localizada em um condomínio de containeres, o Arrumadinho Pernambucano da Oliveira Paiva possui ambiente familiar e descontraído, complementado com a melhor cerveja gelada todos os dias, caranguejo às quintas-feiras e apresentação de música ao vivo aos sábados. No almoço, também serve pratos executivos. Outro diferencial do Arrumadinho Pernambucano é o atendimento de qualidade: todos os colaboradores, incluindo a equipe de atendimento, têm experiência em grandes restaurantes de Fortaleza, o que garante a satisfação do público. “Sempre trazemos novidades no cardápio para continuar agradando o público, atraindo os clientes para um estilo de refeição agradável, em um ambiente em que podemos receber a todos os paladares”, explica Regina Marques, administradora do Arrumadinho Pernambucano.

Arrumadinho Pernambucano – Oliveira Paiva

Avenida Oliveira Paiva, 1651 – loja 2 – Cidade dos Funcionários, Fortaleza

Horário: diariamente, das 11h às 14h e das 17h a 0h

Instagram: @arrumadinhop

Telefone: (85) 98536.4100 (WhatsApp)