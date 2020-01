Arrumadinho Pernambucano conquista o público com sabor e futebol

Os torcedores do Sport Club do Recife que moram em Fortaleza têm um local especial para se reunir, no Cambeba, para vibrar com seu time e apreciar as delícias da culinária pernambucana: o Arrumadinho Pernambucano. No restaurante, sede oficial do Sport no Ceará, são transmitidos ao vivo todos os jogos da tradicional equipe de futebol do Recife, recheados pela também conhecida iguaria pernambucana – que, não por acaso, dá nome ao estabelecimento. “Não poderia ser diferente, esse é o carro-chefe do nosso cardápio. Os clientes já chegam perguntando por ele, se é mesmo gostoso, porque é um nome curioso. É o nosso ponto forte, cada vez mais conhecido, que nos deixa muito felizes”, conta Regina Marques, administradora do restaurante.

Para quem ainda não experimentou, o arrumadinho é composto de carne de charque frita na cebola, feijão verde, farofa e vinagrete. Neste caso, feito com todo o toque pernambucano, pois o proprietário Fábio Lopes Fernandes e todos os cozinheiros do Arrumadinho Pernambucano são daquele Estado. Com isso, o prato rapidamente caiu no gosto dos clientes. “Nós pretendemos unir cearenses e pernambucanos através do paladar. E a gente está conseguindo fazer isso, conquistando aos poucos o nosso público”, explica Regina Marques, que festeja os dois anos de funcionamento da unidade no Cambeba.

Pratos típicos nordestinos e combos variados são destaque do cardápio. Foto: Divulgação

Aceitação

Outros destaques do cardápio do Arrumadinho Pernambucano são a carne de sol com macaxeira e o camarão pernambucano, que leva ingredientes como presunto, arroz e batata palha, além dos espetinhos de carnes nobres e populares. “Nosso ambiente descontraído e familiar mescla o de restaurante com o de bares e pubs, pois também temos o melhor em ceveja gelada. Oferecemos uma comida de qualidade, a um preço justo, que satisfaz o cliente. Tudo com o jeito pernambucano de ser. E a aceitação do público está sendo muito boa”, comenta Regina Marques.

O Arrumadinho Pernambucano funciona em um condomínio de containers, que traz uma programação de música ao vivo para os clientes aos sábados. No almoço, serve pratos executivos. O restaurante tem outra unidade, localizada na Avenida Oliveira Paiva, praticamente com as mesmas características da loja no Cambeba. “Estamos lançando este ano diversas novidades no cardápio das nossas unidades, principalmente nas datas comemorativas, que não podemos deixar passar em branco, como o São João e o aniversário do estabelecimento. Em diversos momentos procuramos trazer atrações à parte para continuar conquistando o público”, conta Regina Marques.

Arrumadinho Pernambucano – Cambeba

Avenida Ministro José Américo, 587 – lojas 4 e 5 – Cambeba, Fortaleza

Horário: diariamente, das 11h às 14h e das 17h a 0h

Instagram: @arrumadinhop

Telefone: (85) 98536.4100 (WhatsApp)