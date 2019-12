Arnaldo Antunes, Marina Lima e Vitor Kley são as novas atrações confirmadas para o Férias na PI

Mais três atrações nacionais foram confirmadas para o Férias na PI: Arnaldo Antunes, no dia 4 de janeiro, Marina Lima, dia 11, e Vitor Kley, no último fim de semana do festival, dia 18 de janeiro.

O Palco Praia, principal palco do evento, recebe no dia 4 a banda Selva Beat com participação especial da Mulher Barbada, Edgar, Cidadão Instigado, Arnaldo Antunes e Céu. Já no dia 11, se apresentam Mona Gadelha, Thiago Pethit, Marina Lima, Erasmo Carlos e a Camerata de Cordas da UFC.

No terceiro e último dia de programação, dia 18, o público confere os shows da banda goiana Boogarins, Show Preto com Lorena Nunes e Luiza Nobel, Lellê, Detonautas e Vitor Kley.

Às sextas-feiras, as apresentações acontecem no palco Belchior. No dia 3, as atrações são Show Nego Gallo e Coletivo de djs Rebel Women, e no dia 10, Nayra Costa e o coletivo de DJs Mulheres na Line. Já no dia 17, os shows ficam por conta do coletivo de DJs Atrita e Camila Marieta.

Programação

Dia 3 de janeiro (sexta-feira)

17h – Show Nego Gallo

18h – Coletivo de djs Rebel Women

Dia 4 de janeiro (sábado)

16h - Selva Beat

17h30 – Edgar

19h - Cidadão Instigado

20h30 - Arnaldo Antunes

22h – Céu

Dia 10 de janeiro (sexta-feira)

17h - Nayra Costa

18h - djs Mulheres na Line

Dia 11 de janeiro (sábado)

16h - Camerata de Cordas da UFC

17h30 - Mona Gadelha (Participações: Benjamin Arquelano, Lua e Banda As Ritas)

19h - Thiago Pethit

20h30 - Marina Lima

22h – Erasmo Carlos

Dia 17 de janeiro (sexta-feira)

17h - Camila Marieta

18h - coletivo de djs Atrita

Dia 18 de janeiro (sábado)

15h- Show Preto com Lorena Nunes e Luiza Nobel

16h – Boogarins

17h30 - Lellê

19h - Detonautas

22h - Vitor Kley