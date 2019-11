Ariana Grande mostra cabelo natural pela segunda vez nas redes sociais e fãs piram

Conhecida pelo longo e liso rabo de cavalo, Ariana Grande gerou comentários nas redes sociais após postar nesta segunda-feira (25) um vídeo nos stories do Instagram onde mostra seu cabelo natural e cacheado.

A cantora mostrou seus fios naturais e cacheados em vídeo publicado no Instagram Reprodução/Instagram

Entretanto, esta não foi a primeira vez. Em fevereiro deste ano, Ariana também mostrou no Twitter os cabelos curtos.

Um fã comentou: “Eu amo tanto seu cabelo natural!! Use ele assim mais vezes @ArianaGrande", enquanto outro fã twittou: "Seu cabelo é lindo. Quando o veremos no palco com ele? @ArianaGrande”.

Em conversa com fãs, a cantora admitiu dificuldade em deixar as madeixas retormarem sua forma natural. Ano passado, Ariana platinou os fios, o que fez eles ficarem danificados e perderem a forma. Ao que tudo indica, ela está passando por uma transição capilar.

"Eles precisam crescer primeiro! Aquele loiro no ano passado... manchado. Mas eles estão no meio do caminho de volta", respondeu aos pedidos dos fãs de assumir os fios naturais.

A cantora já falou anteriormente sobre como o tingimento excessivo dos cabelos por anos causou danos permanentes. No programa "Sam & Cat" da Nickleondeon, a personagem de Ariana tinha cabelos vermelhos, fazendo a artista começar a tingir as madeixas desde muito cedo.