Ariana Grande divulga música inédita de Anitta para novo filme 'As Panteras'

Anitta, 26, continua inovando na carreira internacional. Dessa vez, a cantora vai lançar uma música para integrar a trilha sonora do filme "As Panteras", que será lançado em novembro. A nova canção da artista chama-se "Pantera" e foi divulgada por Ariana Grande, 26, que é a responsável por formular a trilha musical do filme.

Grande também empresta a voz para outras quatro faixas, além da já divulgada "Don't Call Me Angel". Outros nomes famosos, como Lana Del Rey, Miley Cyrus, Normani e Nicki Minaj, integram a trilha do longa junto da carioca. "Essas músicas combinam tanto com o filme!", disse Grande em seu Instagram.

O novo filme das Panteras está previsto para estrear no dia 14 de novembro com Kristen Stewart, 28, Naomi Scott, 25, e Ella Balinska, 21. A primeira aparição das "As Panteras" na TV foi na série de 1976, protagonizada por Jaclyn Smith, Farrah Fawcett, Cheryl Ladd e Kate Jackson. Em 2003, a história deu origem ao filme, protagonizado por Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz.