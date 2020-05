Ariana Grande dança com novo namorado em clipe de música lançada com Justin Bieber

Ariana Grande, 26, e Justin Bieber, 26, lançaram na madrugada desta sexta-feira (8) a música "Stuck with U". No clipe da nova canção, chamou a atenção a aparição de Dalton Gomez, apontado como o novo namorado da cantora.

Além do casal, Bieber e a mulher, Hailey Baldwin, e outros famosos e anônimos surgem dançando no vídeo, como Michael Bublé, Jaden Smith, Kylie e Kendall Jenner, Demi Lovato e Chance the Rapper.

Todo o lucro arrecadado com a nova música nas plataformas de streamming será revertido para a First Responders Children's Foundation, fundação que ajuda e financia bolsas de estudo para filhos de profissionais de saúde, técnicos de emergência médica, paramédicos, policiais e bombeiros que trabalham na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus.

Ariana e Dalton no clipe da nova música Reprodução / YouTube

No seu perfil no Instagram, Grande disse que lançar "Suck with U" nesse momento é muito significativo. "Poder emprestar nossas vozes para esse projeto e poder colaborar com isso é muito gratificante e eu realmente amo muito essa música. Estou muito agradecida por fazer isso com meu amigo", escreve.

Bieber também agradeceu a parceria com a cantora. "Orgulhoso por essa música e por essa causa. Espero que vocês gostem. Ariana, você é incrível."