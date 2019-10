Aracati movimenta Litoral Leste com mais um Festival de Gastronomia e Cultura

O cenário não poderia ser outro: a Rua Grande ou Coronel Alexanzito que vai, pelo terceiro ano consecutivo, sediar o maior festival da região: o III Festival de Gastronomia e Cultura do Aracati, que se firmou como uma autêntica vitrine do potencial turístico do município, um dos destinos mais procurados do estado. O evento, que será realizado de 25 a 27 de outubro, é uma iniciativa do Sebrae/CE e da Prefeitura Municipal de Aracati.

Contando com a apresentação de grandes artistas como Waldonys, Moraes Moreira e Davi Moraes, esta terceira edição do festival promete ser ainda maior do que as anteriores, com ações voltadas para a valorização das potencialidades naturais, criativas e econômicas da região, ao mesmo tempo em que une artistas, artesãos, gastrônomos, agricultores, guias turísticos e demais atividades ligadas ao trade turístico local.

Afinal, Aracati oferece sempre uma série de atrativos: seja pelo litoral de belezas privilegiadas, pelas possibilidades da prática de atividades esportivas ligadas ao vento e ao mar, seja pela sua arquitetura histórica. A cidade também guarda um valioso patrimônio de ruas e monumentos arquitetônicos dos séculos XVIII, XIX e XX, que desde 2000 passou a ser patrimônio nacional, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Ao todo, Aracati possui 154.824m² de área tombada, onde estão inseridos 275 imóveis.

E foi para aproveitar a beleza deste cenário que o Sebrae Ceará e a Prefeitura Municipal de Aracati decidiram criar, em 2017, este Festival que busca fortalecer a cadeia produtiva do turismo, estimulando os empreendimentos de alimentação fora do lar a atuarem com foco na experiência gastronômica – Food Experience.

O evento também visa fortalecer o artesanato e as demais representações culturais presentes na região, enquanto atividades econômicas e criativas, bem como contribuir para a aproximação comercial entre empresas integrantes da cadeia produtiva do turismo.

Rota das Falésias

O Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati integra o calendário de eventos da Rota das Falésias, roteiro turístico envolvendo equipamentos e atrativos dos municípios do Litoral Leste do Ceará e Polo Costa Branca do Rio Grande do Norte. O roteiro reúne oito municípios cearenses: Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Aracati, Fortim e Icapuí e cinco municípios do estado do Rio Grande do Norte: Tibau, Grossos, Areia Branca, Porto do Mangue e Mossoró.

SERVIÇO:

Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati

Data: de 25 a 27 de outubro

Horário: 18h às 23h30

Local: Rua Coronel Alexanzito (Rua Grande)