Aprenda a dançar "Contatinho" para o Carnaval 2020; assista

Lançada no dia 6 de setembro de 2019 no YouTube, a canção "Contatinho", parceria de Léo Santana com Anitta, chegou em 2020 como uma promessa de hit do Carnaval. O feat já foi ouvido 166 milhões de vezes na plataforma de vídeos. A música cresceu tanto que cantores de forró e sertanejo fizeram versões em shows. Xand Avião e Wesley Safadão cantam em apresentações pelo Brasil.

A composição é assinada Ed Nobre, Rodrigo Martins, Marco Lima. Uma mistura de axé com brega funk é o que chama atenção no arranjo da letra. "Oi, te liguei, deve tá ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho", diz a música.

O Sistema Verdes Mares (SVM) pediu para os instrutores Ana Paula Rocha, Bia Cabra, Darah Santos, Hilley Peixe e Juan Lucas, do Fit Dance Ceará, ensinarem a coreografia de "Contatinho".

Aprenda: