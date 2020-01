Aprenda 10 formas de evitar a intoxicação alimentar

Casos como o ocorrido após uma festa de formatura da Escola de Ensino Médio Vivina Monteiro em Icó (CE), realizada na noite desta quinta-feira (23), onde os convidados passaram mal após uma refeição, deixam um alerta para os cuidado com alimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, existem mais de 250 tipos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) no mundo, sendo que a maioria delas são infecções causadas por bactérias, toxinas, vírus e outros parasitas.

A prevenção das doenças transmitidas por alimentos baseia-se no consumo de água e alimentos que atendam aos padrões de qualidade da legislação vigente, higiene pessoal/alimentar e condições adequadas de saneamento. Parte dos casos de contaminações alimentares ocorre nos domicílios, como resultado de falhas higiênicas na manipulação e conservação dos alimentos.

O Ministério da Saúde listou formas de evitar intoxicações alimentares:

Para desinfecção de hortifruti (frutas, legumes e verduras) deve-se imergir os alimentos em uma solução preparada com 10 ml (1 colher de sopa) de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água tratada;



Ovos devem ser lavados em água potável, um por vez, somente antes do uso (nunca antes de estocar);



Alimentos prontos para o consumo devem ser protegidos de novas contaminações e mantidos sob rigoroso controle de tempo e temperatura;



Reaqueça bem os alimentos que tenham sido congelados ou refrigerados antes de consumi-los;



Alimentos perecíveis só podem permanecer em temperatura ambiente pelo tempo mínimo necessário para sua preparação. Evite consumir alimentos que ficaram muito tempo sob a temperatura ambiente;



Evite o contato entre alimentos crus e alimentos prontos para o consumo para impedir contaminação cruzada



Evite preparações culinárias que contêm ovos crus (Ex. gemada, ovo frito mole, maionese caseira);



Consuma leite pasteurizado, esterilizado (UHT) ou fervido. Não beba leite nem seus derivados crus;



Sorvetes de procedência duvidosa são de risco. Evite-os.



Lave e desinfete todas as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos

Como é feito o tratamento das infecções transmitidas por alimentos?



O tratamento de doenças causadas por ingestão de alimentos intoxicados depende da sintomatologia de cada caso. O tratamento é baseado em medidas de suporte para evitar a desidratação. Os sintomas tendem a desaparecer em alguns dias e geralmente os medicamentos antimicrobianos são indicados quando há comprometimento do estado geral, febre persistente (por mais de três dias), sangue nas fezes e desidratação grave.

Em todos os casos, é importante observar o estado de hidratação e a duração dos sinais e sintomas, além de procurar o serviço de saúde para a indicação de terapêutica específica, de acordo com a suspeita clínica. Também é importante a reposição de líquidos, principalmente em crianças, idosos e imunodeprimidos que apresentam diarreia.

Quando a diarreia é aguda, deve-se ingerir sal de reidratação oral, disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou outras soluções de reidratação oral. As bebidas esportivas não compensam corretamente as perdas de fluidos e eletrólitos e não devem ser utilizadas. Agentes antiperistálticos são de pouca ou nenhuma utilidade em controlar diarreia, sendo contraindicados.