Aposta de hit do carnaval ganha versão cearense; ouça

Uma das apostas como hit do carnaval deste ano ganhou paródia que remetem a comidas típicas cearenses. A música em questão é 'Tudo OK', de Thiaguinho MT com participação de Mila e JS O Mão de Ouro. "Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok" virou "Cajuína ok, meu cuscuz ok, meu baião ok, minha tapioca ok".

A versão cearense é de autoria da página do Instagram Meu País Ceará e até a publicação desta matéria já acumulava quase 130 mil visualizações no post. Ouça:

O universitário Wecton Rivas, de 25 anos, e a publicitária Talita Costa, 25, são os responsáveis pela página. Eles disseram que a ideia nasceu por acaso, durante coversa entre os dois. "O @meupaisceará é um projeto meu e da Talita. Quem cantou foi ela. A gente conversando pelo WhatsApp, ela mandou o áudio, zoando. Aí, como a gente nunca perde a oportunidade, coloquei o instrumetal e jogamos no Instagram e nas nossas demais redes sociais", afirma Rivas.

Talita celebra o sucesso da paródia. "Nós resolvemos unir o útil ao agradável, a música que tem tudo pra ser o hit do carnaval e a comida típica nordestina: cuscuz, baião, cajuína e tapioca. O pessoal gostou bastante".

Segundo a dupla, a maior repercussão foi no Instagram. "Teve milhares de compartilhamentos. Teve gente que mandou vídeo dublando".



Aposta de hit do Carnaval

Lançada em novembro de 2019, a música original conquistou a web e já são mais de 33 milhões de visualizações do clipe no YouTube. O funk também rendeu diversos memes nas redes sociais. Além das novas versões, várias digitais influencers gravaram desafios de maquiagem com o hit.