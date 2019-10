Após vídeo pedindo ajuda nas ruas, Xexéu é internado em clínica de reabilitação

O cantor Xexéu, ex-vocalista do grupo de axé Timbalada, foi internado na manhã desta quarta-feira (2) em uma clínica de reabilitação na Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O fato aconteceu após o cantor ser filmado pelas ruas da capital baiana pedindo ajuda, sob efeito de drogas.

De acordo com o empresário do cantor, Tatu, Xexéu estava em São Paulo, voltou para Salvador com a família e teve uma recaída na luta contra a dependência química.

O artista já foi internado três vezes - a última há quase um ano. Xexéu disse ainda que nunca usou crack. O semblante cansado e a ausência de alguns dentes são efeitos de outras drogas, como álcool, cigarro e cocaína.

Tatu afirma também que o cantor de axé não é mais usuário recorrente e toma remédios controlados para controlar a ansiedade. Entretanto, a repercussão do vídeo o fez enxergar a necessidade da terceira internação.

No Instituto Manassés, onde foi internado, o cantor passará por entrevistas com especialistas, como psicológos. Depois, será transferido para uma unidade fora de Salvador, onde poderá continuar o tratamento distante do convívio de outras pessoas.

Nos dias 16 e 20 deste mês, Xexéu tinha shows programados na Europa. Porém, a turnê foi cancelada. Segundo Tatu, a mudança de planos estava acordada anteriormente e não decorreu do episódio.