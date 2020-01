Após 'transtornos' do pré-carnaval na Praia de Iracema, Dragão do Mar não abre no sábado (1º)

O Centro Cultural Dragão do Mar (CDMAC), em Fortaleza, estará fechado neste sábado (1). Os gestores do Centro afirmam em nota que transtornos ocorridos na Praça Almirante Saldanha, localizada na frente do equipamento, motivaram a decisão. No último dia 25 de janeiro, a Praça foi ocupada por foliões do pré-carnaval de Fortaleza.

Denúncias de roubos, arrastões e brigas circularam nas redes sociais. No entanto, a ocupação do entorno não faz parte da agenda oficial de pré-carnaval da instituição. Na quarta-feira (29), o Dragão se pronunciou em relação às denúncias de violência na região:

"Tem circulado nas redes sociais e na imprensa relatos sobre tumultos causados durante uma suposta programação de pré-carnaval realizada pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, nos últimos finais de semana. O CDMAC vem a público esclarecer que o pré-carnaval do Dragão é o Chão da Praça, cuja programação somente terá início no dia 6 de fevereiro, na Praça Verde do Dragão do Mar. Conforme apurado junto à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), os incidentes mencionados ocorreram na Praça Almirante Saldanha, não tendo ocorrido nos espaços, nem no contexto das programações do centro de arte e cultura", explica o comunicado.

Reformas

Outra razão apontada para o fechamento é a lavagem das caixas d´água do prédio. A intervenção integra a série de reformas que o Centro vai passar ao longo de 2020.

Por conta da decisão, as atividades agendadas para o sábado foram realocadas. A sessão especial do filme "Açúcar" ficou para o domingo (2). Logo após a projeção, o público participa de debate com um dos diretores da obra, o cineasta Sérgio Oliveira.

O Dragão do Mar informa que a agenda dos próximos sábados de fevereiro segue normal. Entretanto, qualquer tipo de alteração será informada ao público.

Leia nota na íntegra

Em virtude dos transtornos causados pela programação não oficial de pré-Carnaval que tem ocorrido, aos sábados, nas proximidades do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praça Almirante Saldanha, o CDMAC fechará neste próximo dia 1º de fevereiro. Neste momento, o centro de arte e cultura também passa por reforma, o que o impede de receber qualquer excesso de público. Neste sábado, também estaremos providenciando a lavagem das caixas d´água.

O CDMAC será reaberto no domingo (2), com retorno normal à programação. A sessão do longa "Açúcar", seguida de conversa com o diretor Sérgio Oliveira, que ocorreria no sábado, será realizada no domingo (2), às 19h30.

A festa de pré-carnaval organizada pelo Dragão é o "Bloco Chão da Praça" e acontece sempre às quintas-feiras. A folia completa sete edições em 2020 e será realizada no dia 6 de fevereiro, na Praça Verde.

Programação oficial

Chão da Praça

Dia 06/02 - DJ Famoso + Os Transacionais + Getúlio Abelha

Dia 13/02 - DJs Castilho e Delgado + Os Transacionais + Mulher Barbada

Dia 16/02 - Gustavo Portela + Convidados. Baile de Carnaval Infantil do Dragão

Dia 20/02 - DJ Guga de Castro + Os Transacionais + Luiza Nobel. Chão da Praça /Baile à Fantasia

Serviço:

Bloco Chão da Praça. Dias 06, 13 e 20 de fevereiro de 2020, às 19h, na Praça Verde. Gratuito. 18 anos

Baile de Carnaval Infantil do Dragão. Dia 16 de fevereiro de 2020, às 17h, na Praça Verde. Gratuito. Livre