Após show de Ana Carolina, Diogo Nogueira faz live com roda de samba

Após live com Ana Carolina, Diogo Nogueira antecipa sua apresentação e é a próxima atração do festival Bradesco Seguros Com Você nesta sexta (22), às 21h. A transmissão será feita pelo canal oficial do YouTube da Bradesco Seguros.

Com um repertório especial, Diogo promete uma homenagem aos maiores nomes da história do samba. O cantor vai interpretar clássicos de nomes como Noel Rosa, Zeca Pagodinho, Donga e Arlindo Cruz. O cantor sertanejo Daniel havia sido confirmado pela organização para esta sexta (22), mas saiu do cronograma.

Responsável pela abertura do projeto, Ana Carolina fez um show na sexta (15) acompanhada pelo músico Thiago Antoni e com direção artística de sua namorada, a cantora e compositora Chiara Civello. No repertório a cantora mineira reproduziu canções de nomes como Guilherme Arantes, Martinho da Vila, Rita Lee e Seu Jorge, além de hits da carreira como "Quem de Nós Dois", "É Isso Aí", "Garganta", "Pra Rua Me Levar" e "Problemas".

O evento tem caráter solidário e tem como meta arrecadar fundos para pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus. O público pode fazer doações pela plataforma Mesa Brasil, que vai destinar itens de básicos a instituições de todo o Brasil, segundo a empresa.