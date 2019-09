Após se separar de Anitta, Pedro Scooby é atacado por seguidores

No período em que namorou Anitta, 26, de junho deste ano até o final de agosto, Pedro Scooby, 31, foi acusado por seguidores de se aproveitar da fama e dinheiro da cantora, e ser sustentado por ela.

Mesmo após o término, o surfista continua lidando com alfinetadas de internautas nas redes sociais. Um deles chegou a dizer que "acabou a mamata, agora vai ter que trabalhar jogador" no comentário de uma foto recente que Scooby publicou no Instagram.

O surfista, então, rebateu: "Preocupa não que aqui sobra trabalho e a conta tá gorda".

Apesar dos olhares apaixonados e das declarações de amor postadas em redes sociais, Anitta e Scooby resolveram dar um tempo no relacionamento nos últimos dias. A informação foi publicada no jornal O Dia pela colunista Fábia Oliveira e confirmada pela assessoria da cantora.

"Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista. O surfista, no entanto, negou a separação e diz que se trata apenas de uma "especulação".

Scooby se separou da apresentadora Luana Piovani dois meses antes de engatar com Anitta, o que causou uma série de indiretas e até brigas nas redes sociais.

A separação do casal ocorreu porque eles estariam em sintonias distintas. "Pra mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as 'vontades'", afirmou a atriz. No entanto, algumas semanas depois do término, começaram as brigas.