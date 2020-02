Após sair do BBB, Chumbo é campeão por equipes em disputa de ondas gigantes

Lucas Chumbo foi campeão por equipes do campeonato de ondas gigantes Nazaré Tow Surfing Challenge, em Nazaré, em Portugal. Esta foi a primeira competição do surfista desde que ele deixou o BBB 20.



Chumbo venceu ao lado do havaiano Kai Lenny. Eles formaram a equipe "Young Bulls" e levaram a melhor contra os demais competidores, entre eles o Time Brasil, formado por Pedro Scooby e Rodrigo Coxa.



Os campeões foram definidos em votação entre os próprios competidores. Além de vencer por equipes, Kai Lenny também foi o vencedor da melhor onda surfada no masculino. No feminino, a vitória ficou com a francesa Justine Dupont.



A competição ainda teve momentos tensos. O surfista português Alex Botelho sofreu um acidente impressionante e ficou desacordado dentro d'água. Ele foi resgatado por um jet ski após surfar uma onda, mas a moto aquática acabou atingida por uma outra onda gigante no momento do resgate. Foi aí que o jet ski caiu na cabeça do português, que ficou desacordado dentro d'água.



Botelho foi resgatado pela equipe de segurança do evento e levado a um hospital. De acordo com a Liga Mundial de Surfe (WSL), o surfista recuperou a consciência, mas seguirá internado em observação. O estado de saúde dele é estável.