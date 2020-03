Após saída de Pyong, brothers especulam paredão falso e se desentendem sobre limpeza

A saída de Pyong Lee da casa do Big Brother Brasil 20 fez com que os outros competidores especulassem se o paredão desta terça-feira (17) seria falso, possibilitando que o hipnólogo retornasse ao jogo. "Eu vou esperar ele voltar até semana que vem", afirmou Marcela.

Pyong foi eliminado na noite desta terça, com 51,7% dos mais de 370 milhões de votos, superando Babu (47,71%) e Rafa (0,59%), que também estavam na berlinda. O resultado deixou os competidores mais próximos do hipnólogo pensativos em relação ao seu jogo.

"Essa perseguição com Babu e Prior está muito pesada. O público pode estar vendo isso e não deve estar gostando, porque está muito pesada", afirmou Rafa. "Pintar de monstro, dizer que tem medo, ficar dizendo 'é impossível'... Ninguém sabe o que é possível ou impossível nesse lugar", completa Thelma.

O paredão desta terça-feira foi o primeiro sem plateia e participação de familiares dos emparedados por causa do novo coronavírus. Na saída, sem abraços e aplausos, Pyon disse ao apresentador, Tiago Leifert, seguiu o que eu acreditava. "Sabia que tinha gente lá dentro que tinha risco. Eu estava confiante. Fiz a minha jogada."

Pyong poderia ter sido imunizado pelos anjos da semana, Daniel e Ivy, mas pediu para não receber o benefício, além de ter pedido para ir ao paredão com Babu, que foi indicado por conta da Prova do Líder. Com o resultado do paredão, Daniel lamentou ter feito o que o amigo pediu. O hipnólogo foi indicado pelo líder, Prior.

Como a confusão nunca acaba, logo após a eliminação, os brothers da xepa tiveram um pequeno desentendimento sobre a limpeza na cozinha. Rafa se voluntariou a lavar a louça acumulada e pediu mais colaboração, assim como Manu. As duas comentaram o lixo transbordando e a louça deixada na pia ainda com comida.

CORONAVÍRUS

Na noite da última segunda-feira (16), os brothers do Big Brother Brasil 20, que estão confinados dentro de uma casa, foram informados sobre a pandemia de coronavírus que avança no Brasil e no mundo.

Depois de conversarem muito sobre o tema e se emocionarem, na manhã desta terça-feira (17) todos eles usaram o momento do Raio-X para pedir que os familiares e espectadores se atentassem às recomendações de controle do coronavírus, reforçando a necessidade de lavar as mãos com frequência e, sempre que possível, permanecer em casa.