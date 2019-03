Após polêmica de racismo envolvendo a ex-diretora Donata Meirelles, a Vogue decidiu dar espaço a artistas negros em seu tradicional baile de gala e convidou a cantora Ludmilla para ser uma das principais atrações da noite. Vale destacar que a artista já tinha se apresentado em duas outras edições da festa, mas como convidada nos shows da Ivete Sangalo e no da Preta Gil.

A abertura do baile ficará a cargo do cantor Jorge Ben Jor e a jornalista Gloria Maria apresentará a festa ao lado de Sabrina Sato e Bruno Astuto.

Em fevereiro, Donata Meirelles comemorou seu aniversário de 50 anos com um evento com a temática colonial. No entanto, os internautas consideraram que a luxuosa festa, que ocorreu em Salvador, lembrava a escravidão. Tinha até um 'trono de sinhá' para que os convidados tirassem fotos ao lado das 'mucamas, escreveram os internautas'. As imagens foram postadas em redes sociais com a hashtag #doshow50.

Diante da polêmica, a Vogue decidiu adiar o seu tradicional baile de gala. "Com o objetivo de transformar o Baile de Gala da Vogue numa plataforma de inclusão no universo da moda, a Vogue entende que precisa de tempo hábil para implementar ações importantes e garantir que o baile seja efetivamente um marco deste novo momento", disse em nota oficial à época.

Dentro do conceito de diversidade e inclusão que o evento se propõe nesta edição, caberá à Banda Eva levar ao palco uma nova safra de artistas, que já ganham destaque no cenário musical nacional, como a cantora Marina Rios e a baiana Majur, conhecida também por seus discursos de empoderamento. Ela cantará ao lado do rapper Hiran, que por sua vez atua fortemente em causas LGBTs.

A festa terá ainda a apresentação de As Bahias e a Cozinha Mineira, grupo formado por Raquel Virgínia, Assucena e Rafael Arcebi, O encerramento de shows ficará a cargo do Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos maiores do Carnaval de São Paulo.